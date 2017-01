Minas bate Brasília e encara Osasco na semifinal da Copa do Brasil feminina de vôlei

Com placar simples, minastenistas voltam para casa com classificação na bagagem (Foto: Felipe Costa/Ponto MKT Esportivo)

Com grande atuação, o Minas venceu o Brasília por 3 sets a 0 na noite desta terça-feira (17), na casa das adversárias e pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina de vôlei. Com parciais de 22/25, 21/25 e 22/25, as mineiras conquistaram uma vaga na semifinal do torneio, onde enfrentam o Osasco, no dia 27 de janeiro, em Campinas, às 22h.

A ponteira Pri Daroit, com 16 pontos, e a oposta norte-americana Hooker, com 15, foram as maiores pontuadoras para as minastenistas, enquanto Vivian, com 11, e Andreia, com oito, foram os destaques entre as brasilienses. Com os 3 a 0, as mineiras devolveram o placar que sofreram em casa para o Brasília, na sexta rodada da Superliga Feminina, em novembro do ano passado.

Quando terminou o primeiro turno da Superliga em sexto lugar e se classificou para a Copa do Brasil, o Minas estava a sete pontos do Praia Clube, quinto colocado. Com um bom começo em 2017, vencendo as duas partidas do returno até agora, as mineiras, apesar de não terem conseguido subir de posição, diminuíram a diferença de sete para três pontos até o quinto, que agora é o Bauru.

"Acho que nossa evolução é nítida desde o fim do ano passado. A gente vem ganhando consistência, estamos fazendo grandes jogos em casa pela Superliga. Perdemos apenas para o Rio de Janeiro, me jogo equilibrado. Estamos mais regulares, com mais opções, o time está começando a ganhar corpo. Era o que a gente esperava para esse início de ano. A equipe ainda tem uma margem de crescimento muito grande. Estamos focando nisso, nesse entrosamento, buscando o padrão mais alto", apontou Paulo Coco, técnico do Minas.

Antes de buscar vaga na grande decisão da Copa do Brasil, torneio que o Minas ainda não venceu, a equipe vai ter a chance de continuar em uma crescente na Superliga, pegando pela frente o Pinheiros, no dia 20, às 21h30. Quarto colocado na mesma competição, o Brasília não tem tempo de lamentar a eliminação e já olha para o duelo com o Rio do Sul, no dia 21, às 18h, no Ginásio Nilson Nelson.