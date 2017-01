Sesi vence Cruzeiro e vai para a final da Copa Brasil

Foto: Divulgação CBV

Sesi venceu Cruzeiro nesta quinta-feira (19), em São Paulo, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 23/25, 25/23, 25/20 e 17/15. O jogo emocionante durou mais de duas horas e foi acompanhado por Renan Dal Zotto, novo técnico da seleção masculina de vôlei.

Os dois primeiros colocados da tabela da Superliga deram seu sangue para conseguir uma vaga na final na Copa Brasil. O Cruzeiro venceu os dois primeiros sets, quando o Sesi se levantou e fez uma virada histórica, dando ao time mineiro a sua primeira derrota da temporada.



O primeiro set veio acompanhado de tantos erros que assustou quem observava a partida. Os dois times erraram principalmente no saque e o Sesi chegou a fazer 21 a 14, mas o Minas acordou e ponto a ponto alcançou o placar. Nem os tempos que Marcos Pacheco pediu deram resultado e os paulistas perderam o set por 23 a 25.



O segundo set foi equilibrado e quem levou a melhor outra vez foi o Cruzeiro por 25 a 23.



O terceiro set permaneceu equilibrado, entretanto em sua reta final os paulistas buscaram forças e conseguiram ganhar o set por 25 a 23. Era o início do surto de consciência, onde o pódio poderia ser alcançado, dependendo apenas de seus esforços.



O quarto set segui no clima do terceiro, ainda com alguns erros. Depois de um cartão vermelho ao time do Cruzeiro por uma ofensa de seu preparador físico aos árbitros, o Sesi não deu vez e fechou o set por 25 a 20, levando o jogo para o tie-break.



O último set teve uma troca de pontos eletrizante até que o Sesi fechou por 17 a 15 e acabou com o jejum de derrotas dos mineiros.

“É uma competição importante, uma oportunidade bacana de olhar e observar. Vôlei é momento, então vamos ficar em cima o tempo todo para ver o cada time está fazendo, como cada jogador está indo”, disse Renan Dal Zotto após o jogo.



A final da Copa Brasil vai acontecer neste sábado (21), às 15h30, e o Sesi vai competir com o Taubaté, que venceu por 3 sets a 1 (parciais de 25/17, 22/25, 25/19 e 25/20) o Campinas também na noite desta quinta-feira (19), com estádio vestido de verde em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.