Taubaté bate Sesi e se sagra bicampeão da Copa do Brasil masculina de vôlei

INCIDENCIAS: Final da Copa do Brasil masculina de vôlei. Partida Realizada no ginásio do Taquaral, Campinas (SP).

A quinta edição da Copa do Brasil masculina de vôlei teve sua decisão na tarde deste sábado (21). Funvic Taubaté e Sesi-SP se enfrentaram na cidade de Campinas, em busca da conquista do primeiro título da temporada.

A equipe do interior paulista chegou a final após vencer o Brasil Kirin por 3 sets a 0. Já o Sesi, em um duelo decidido no tie-break, conseguiu sua classificação derrotando de virada o time do Sada Cruzeiro por 3 sets a 2.

Campeão em 2015, O Taubaté chegou a finalíssima em busca do bi da competição. Disputando a primeira decisão, e com uma equipe recheada de campeões olímpicos, o Sesi almejava um título inédito. No último confronto entre as equipes, em dezembro do ano passado, o time da capital paulista venceu a partida por 3 sets a 0.

Dessa vez foi diferente. Melhor em grande parte da partida, foi o Taubaté que derrotou o adversário pelo placar de 3 sets a 0. Quem acompanhou, viu um duelo em alto nível e muito equilibrado. Mas o bom volume e o controle de jogo da equipe do Vale do Paraíba sobressaiu na decisão. Sabendo administrar o placar ao longo dos sets, o time conquistou o bicampeonato da competição nacional.

O Jogo

Com alto volume de jogo, o Taubaté buscou explorar os erros do adversário para abrir vantagem no placar logo no início. Disputando a primeira final da Copa Brasil, o time do Sesi conseguiu equilibrar a primeira parte do duelo através dos ataques pela diagonal.

Não durou muito tempo. Apostando nos contra ataques, a equipe do interior passou a ter o controle da partida, abriu boa vantagem e só precisou administrar para sair na frente da decisão, fechando o primeiro set em 25 a 18.

Na segunda etapa o panorama da decisão continuou o mesmo. o Taubaté mostrava eficiência na distribuição de jogadas, do outro lado da quadra, o Sesi equilibrava a partida com rápidos ataques. O set permaneceu igual até o fim, nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem. Comandado pelo levantador Bruninho, o time da capital paulista queria o empate para não se complicar na partida.

Mas seu adversário, além de Wallace, contou com o crescimento do central Otávio perto do fim. Mantendo o ritmo, o time do interior fechou a etapa em 25 a 21 e abriu 2 sets a 0 na finalíssima.

Após abrir boa vantagem na decisão, o Taubaté começou o terceiro set querendo por fim na partida. Logo no início, a equipe colocou três pontos de frente no placar. Com os dois times errando bastante, o maior beneficiado foi o time do interior, que buscava controlar o jogo para se tornar bicampeão da competição.

Ao Sesi, restava mostrar força e reagir. Foi o que aconteceu. O time da capital tirou a diferença, empatou o placar e equilibrou a etapa. Deixando evidente a grande final que estava acontecendo no ginásio do Taquaral, em Campinas.

Em dois grandes rallys sucessivos, e um duelo particular entre campeões olímpicos, o Taubaté de Wallace levou a melhor sobre o Sesi de Serginho na primeira disputa. Na segunda, ainda mais longa, teve "troco" do ex-companheiro de seleção. Elevando assim o nível da final nessa altura do jogo.

Ainda na terceira etapa, após três oportunidades desperdiçadas pelo Sesi de fechar o set e continuar na briga pelo título, foi a vez do Taubaté ter as chances, e diferente do adversário, a equipe do interior não desperdiçou. Com um ponto de ace, após uma longa etapa, o Taubaté fechou o derradeiro set em 30 a 28 e o jogo em 3 sets a 0, se sagrando bicampeão da Copa do Brasil.