Resultado Rexona-Sesc 3x1 Praia Clube semifinal da Copa do Brasil feminina de vôlei

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal da Copa do Brasil. Disputada no ginásio do Taquaral, Campinas (SP).

A holandesa Anne foi eleita a melhor jogadora da partida. Agora o Rexona-Sesc espera o adversário na final, que sai do jogo de logo mais entre Minas x Vôlei Nestlé. A finalíssima acontece neste sábado, às 21h.

4º set: No ataque de Gabi o Rexona-Sesc fecha a partida! 25x15 na parcial e 3 sets a 1 no jogo! O Rexona-Sesc é finalista da Copa do Brasil feminina 2017.

4º set: Que rally sensacional! o melhor da partida! 42 segundos de disputa. Ponto do Praia clube! 24x15.

4º set: Bloqueio de Gabi e match point para o Rexona-Sesc! 24x13.

4º set: Apesar da vitória no set inicial, o Praia Clube não conseguiu mais reagir na partida, e vai deixando escapar a vaga na final. 21x12.

4º set: No ataque de Alex, a bola pega na ponta dos dedos de Roberta e o Praia pontua no set, 19x11.

4º set: Anna explora o bloquio na paralela, ponto para o Rexona, 18x9.

4º set: Ace de Ramirez para o Praia Clube, 14x9.

4º set: Linda virada de bola da Gabi, ponto para o rexona. 14x7.

4º set: Bola de cheque de Monique, ponto para o Rexona que abre boa vantagem no placar. 12x6.

4º set: Ramirez na bola de segunda pontua para o Praia, 10x5.

4º set: Bloqueio da Monique, mais um ponto para o Rexona, 9x3.

4º set: Monique em ataque pelo meio pontua para o Rexona, 7x3.

4º set: Ponto de Michelle na paralela, 5x2.

4º set: O Praia Clube erra no ataque e o Rexona abre quatro pontos de vantagem já no começo do set, 5x1.

4º set: Ace de Monique! Rexona começa na frente, 2x0.

4º set: Ponto de Jucielly para o Rexona. É o primeiro do set, 1x0.

O Rexona-Sesc aproveitou o bom momento para virar a partida e agora só precisa vencer mais um set para conseguir a vaga na final.

3º set: No erro de saque de Michelle o Rexona-Sesc fecha a parcial em 25x15 e vira o jogo!

3º set: No erro de saque, set point para o Rexona, 24x13.

3º set: Linda largadinha de Ramirez para o Praia! 23x13.

3º set: No ataque de Gabi o Rexona abre 10 pontos de vantagem! 22x12.

3º set: Bola de cheque de Monique, o Rexona-Sesc vai caminhando com traquilidade a vitória da parcial, 20x11.

3º set: No bloqueio de Carol o Rexona faz seu sétimo ponto de bloquio no set. No placar, 18x10.

3º set: O Rexona vai dominando a terceira etapa até aqui, 17x10.

3º set: Explorando o bloquio adversário o Rexona pontua mais uma vez, 15x10.

3º set: Linda bola de segunda da Roberta. 14x9.

3º set: Bloquio de Fabiana para o Praia! Diminui a diferença do placar, 13x9.

3º set: Na bola fora de Fabiana o Rexona abre cinco pontos de vantagem. 12x7.

3º set: Anne cresce no jogo e no ataque pontua para o Rexona, 10x7.

3º set: quinto ponto de bloqueio do Rexona na parcial, 9x5.

3º set: Erro de ataque do Rexona e o Praia encosta no placar, 7x5.

3º set: Ponto de saque de Monique, 7x4.

3º set: No ataque pela diagonal, Roberta pontua para o Rexona, 6x2.

3º set: Também no bloqueio, a holandesa Anne empata a parcial, 1x1.

3º set: Primeiro ponto de bloqueio, Juciely para o Rexona. 1x0.

O empate do Rexona-Sesc, que melhorou nos ataques e na recepção mostra o equilíbrio da semifinal, destaque para Gabi. Nada definido no confronto.

2º set: Juciely ataca pelo meio e empata a partida fechando o set em 25x20.

​2º set: Na bola de Gabi set point para o Rexona! 24x18.

2º set: Em um lindo rally, o Rexona explora o bloqueio adversário a abre três de vantagem, 20x17.

2º set: No bloqueio de Carol o Rexona vira o set, 17x16.

2º set: Instabilidade do Praia na parcial, Rexona se aproveita para empatar, 14x14.

2º set: Diagonal de Ramirez, bola no chão! 11x13.

2º set: Monique no ataque pontua para o Rexona-Sesx, 10x12.

2º set: Erro de saque de Fabiana, 8x11.

2º set: Em um belo rally, Fabiana bota na diagonal e pontua para o Praia Clube. 6x9.

2º set: E o Rexona reagiu bem ao pedido de tempo, a equipe se aproxima no placar. 6x7.

2º set: Bernardinho pede tempo para tentar voltar o Rexona para o set.

2º set: Michelle explora o bloqueio adversário e faz mais um para o Praia. 3x7.

2º set: A cubana está demais! Mais um ponto, é o oitavo no jogo. 2x4.

2º set: Sétimo ponto da cubana Ramirez no jogo. O Praia vira a parcial. 1x2.

2º set: O primeiro ponto do set é do Rexona-Sesc, 1x0.

Apesar do começo ruim, o Praia Clube se recuperou durante a parcial e conseguiu sair vitorioso. Destaque para a cubana Ramirez.

1º set: Na bola de cheque de Ramirez o Praia Clube fecha o primeiro set! 22x25.

1º set: No bloqueio de Fabiana, set point para o time do Praia Clube! 22x24.

1º set: O Rexona devolve o erro de saque, terceiro erro de saque da equipe no jogo, 21x22.

1º set: Saque para fora de Claudinha, é o quarto erro de saque do Praia, 21x21.

1º set: Tudo como o esperado. Set muito equilibrado! Até agora 18 minutos de jogo, no placar 18x18.

1º set: O Rexona acordou para a partida. Nesse momento a parcial é disputada ponto a ponto. 17x17.

1º set: Momento de instabilidade do Rexona na partida, o adversário se aproveita disso, 11x13.

1º set: Com bom aproveitamento nos contra ataques o Praia vira a partida, 10x11.

1º set: As instruções do treinador deram certo, o Praia Clube foi buscar e empatou a parcial, 9x9.

1º set: O técnico Ricardo Piccinin pede tempo. Rexona já abre uma vantagem de quatro pontos no placar, 9x5.

1º set: O Rexona começa o jogo na frente, 4x2.

1º set: Começou a partida!

As duas equipes já se aquecem em quadra, em instantes começa o duelo entre Rexona-Sesc x Dentil/Praia Clube valendo vaga na final da Copa do Brasil!

"Os jogos contra o Rexona-Sesc são sempre muito difíceis. Elas têm um time consistente e que erra muito pouco. Temos que entrar concentradas desde o início e errar o mínimo possível. Estamos preparadas para fazer um ótimo jogo."

Na equipe do Praia, a ponteira Michelle contou sobre a expectativa de enfrentar uma equipe experiente como o Rexona.

"Vai ser uma partida muito difícil. Já jogamos bastante contra a equipe delas nessa temporada. A Alix (ponteira) retornou e sabemos que precisamos ter bastante volume de jogo. Vamos precisar sacar bem para tirar as principais jogadoras delas do ataque. Enfim, é um time com grandes estrelas e nós sabemos que será importante o nosso bloqueio funcionar. Queremos muito jogar essa final e vamos com tudo para esse jogo."

Gabi, ponteira do Rexona-Sesc, falou um pouco sobre o que espera do duelo desta sexta-feira.

Rexona-Sesc x Dentil/Praia Clube ao vivo

Diferente de seu adversário, o Praia Clube busca um título inédito, em sua segunda final do torneio nacional.

O Campeonato conta com apenas oito participantes. O Rexona-Sesc avançou para a semifinal após derrotar o Fluminense por 3 sets a 0. Com uma vitória também por 3 sets a 0, o Praia clube chegou à semifinal derrotando a equipe do Vôlei Bauru,

Essa é a sexta edição do torneio. A partida é uma reedição da finalíssima do ano passado. Na ocasião, o Rexona derrotou o Praia por 3 sets a 0 e conquistou o bicampeonato da competição.

Boa Tarde leitores da VAVEL Brasil, iniciamos agora a transmissão da partida entre Rexona-Sesc x Praia Clube ao vivo pela semifinal feminina da Copa do Brasil 2017. Partida que será disputada no ginásio do Taquaral, em Campinas, São Paulo.