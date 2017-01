Rexona-Sesc vence Praia Clube de virada na Copa do Brasil de Vôlei

Foto: Divulgação CBV

O Rexona-Sesc venceu na noite desta sexta-feira (27) o Praia Clube por 3 sets a 1 com parciais de 22/25, 25/20, 25/15 e 25/15. O time de Bernardinho levou um susto no início, mas mostrou o é capaz e de virada se classificou para a final da Copa Brasil de vôlei feminino.



No início do primeiro set, as cariocas dominavam o placar por 9 a 5. O técnico Ricardo Piccinin, do Praia Clube, pediu tempo. As mineiras começaram a mostrar que não estavam lá para brincadeiras e ponto a ponto diminuíram a diferença vencendo o primeiro set por 25 a 22.



O segundo set foi tenso para o Rexona que começou perdendo. Um pedido de tempo de Bernardinho deu certo e a equipe começou a responder explorando o bloqueio das adversárias. Para a tristeza da torcida, que apoiava o time mineiro, o Rio virou o set e venceu por 25 a 20.



No terceiro set, as atuais líderes da Superliga voltaram mais animadas com o empate e lideraram o placar. Na sequência as cariocas seguiram com tranquilidade e aumentaram a diferença de pontos fechando o set por 25 a 15.



Ao contrário das meninas do Rio, as mineiras iniciaram o quarto set não tão animadas. O Rexona aproveitou a série de erros do Praia e assim como no set anterior, conduziu o placar com despreocupação e fechou a partida por 25 a 15, confirmando a vaga na final.



O Rio de Janeiro jogará em busca de seu terceiro título neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), em Campinas, São Paulo diante do Minas.