Título inédito ou bi consecutivo? Minas e Rio de Janeiro decidem a Copa Brasil feminina de vôlei

INCIDENCIAS: Partida válida pela grande final da Copa Brasil feminina de vôlei de 2017, no Ginásio do Taquaral, em Campinas/SP, a ser disputada no dia 28 de janeiro, às 21h.

A Copa Brasil feminina de vôlei já tem definidos os seus finalistas: Rio de Janeiro e Minas decidem a competição na noite deste sábado (28), às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. De um lado, as cariocas, atuais campeãs do torneio que vão defender a taça; do outro, as mineiras, que nunca chegaram à finalíssima e vêm embaladas de uma semifinal emblemática.

O chaveamento da Copa Brasil se compõe das oito equipes mais bem colocadas no primeiro turno da Superliga. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo duela com a sétimo, o terceiro enfrenta o sexto, e por último, o quarto joga com o quinto. Com os confrontos formados a partir da principal competição de vôlei do país, é com ela em andamento que a Copa Brasil dá a chance de uma equipe levantar o troféu.

No fim do primeiro turno desta edição da Superliga, em dezembro, o Rio de Janeiro liderava a tabela, com 31 pontos, e o Minas estava na sexta posição, com 16. Panoramas diferentes para os dois, que depois de trilharem seus caminhos de mata-mata na Copa Brasil, duelam na grande final.

O Rio passou pelo Fluminense nas quartas de final e conquistou vaga na decisão com uma vitória de virada sobre o Praia Clube (22/25, 25/20, 25/15 e 25/15), em jogo que começou às 19h30, nessa sexta (27). Logo depois desse confronto, o Minas entrou em quadra e bateu o Osasco por 3 sets a 2 (27/29, 25/23, 27/29, 25/22 e 15/10), também de virada, para chegar à final inédita. Na etapa anterior, havia vencido o Brasília pelas quartas de final.

Atual campeão, Rio de Janeiro quer manter hegemonia no cenário do vôlei nacional

Absolutas. As meninas do Rio de Janeiro detêm o tetracampeonato consecutivo da Superliga, da qual lideram esta edição com nove pontos à frente do segundo colocado, Praia Clube. Comandadas pelo técnico Bernardinho, que teve sua saída da Seleção Brasileira masculina de vôlei anunciada neste mês, as cariocas são as atuais campeãs da Copa Brasil.

Nesta Superliga, o Rio tem apenas uma derrota, contra 14 vitórias. Uma campanha incontestável, de um time que levantou o troféu das duas competições nacionais na última temporada e tem a manutenção de um grupo forte como umas das justificativas primordiais para sua hegemonia no vôlei brasileiro atualmente.

A jovem Gabi, ponteira do Rio e da Seleção Brasileira, é um dos principais nomes da nova geração do vôlei do país e promessa de pontos para as cariocas na decisão. Força importada da Holanda, a estrangeira Anne Buijs é outra potência do time. A também ponteira foi o destaque da semifinal contra o Praia e tem sido fundamental dentro da equipe.

Gabi é uma da peças mais importantes da equipe carioca (Foto: Divulgação/ Rexona-Sesc)

No time das atuais campeãs da Copa Brasil, tem ainda a vez da experiência, que passa por jogadoras como a oposta Monique, a central Juciely e a líbero Fabi. A levantadora Roberta e a central Carol são outras peças que fecham a time titular do Rio e que têm levado o nome do clube ao protagonismo no vôlei nacional.

Uma equipe que joga a Superliga mas tem cara de Seleção: essa é uma definição possível do Rio, cujas jogadoras somam atuações com as camisas dos seus países. Buijs, única estrangeira do time titular, defende a Seleção da Holanda, pela qual foi destaque no último Campeonato Europeu.

​Além dela, Gabi, Carol, Jucielly, Monique e Roberta já vestiram a camisa amarelinha do Brasil, que teve ainda a líbero Fabi defendendo-a por 13 anos. Bicampeã olímpica pelo Brasil em 2008 e 2012, Fabi se aposentou da função em 2014, seguindo com dedicação ao time carioca.

Fabi é um dos grandes nomes da história do vôlei brasileiro e defende o Rio de Janeiro (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Na semifinal que deu vaga ao Rio na grande decisão, o time de Bernardinho bateu o Praia Clube, depois de perder o primeiro set e vencer os três seguintes. Esse duelo foi uma reedição da final da Superliga 2015/2016, além de ponte para as cariocas irem em busca do terceiro título da Copa Brasil, o que as colocaria como maiores campeãs (têm duas conquistas ao lado do Osasco).

Minas faz grande semifinal, e título pode coroar evolução do time em 2017

“Temos uma possibilidade de crescimento muito grande”, foi o que projetou o treinador do Minas, Paulo Coco, logo que a equipe mineira encerrou sua participação no primeiro turno da Superliga, vencendo o Valinhos. Esse triunfo deixou nas estatísticas das minastenistas seis vitórias contra cinco derrotas nas onze rodadas iniciais da competição.

Jaqueline está em sua segunda passagem pelo Minas (Foto: Orlando Bento/MTC)

A projeção do comandante mineiro realmente tem se efetivado, com a equipe tendo vencido os três jogos do returno até agora e subido na tabela de classificação. Contemporâneo a essa evolução, tem o retorno gradual e por etapas de Jaqueline. A ponteira se mudou para Belo Horizonte em dezembro de 2016, e como estava há alguns meses sem clube, tem trabalhado contra o tempo para recuperar seu condicionamento físico.

A semifinal contra o Osasco, nessa sexta (27), foi o primeiro jogo desta volta da ponteira ao Minas em que ela começou como titular. Até então, tinha sido opção para o saque, e começou a entrar no ataque nas últimas partidas. Não só Jaqueline deve ser importante para o Minas na final deste sábado, mas também outras peças que cresceram muito com a equipe em 2017 e têm sido fundamentais.

A experiência da central Carol Gattaz para as mineiras pode ser um ponto fundamental de equilíbrio em quadra na decisão. Contra o Osasco, a jogadora foi responsável por dez pontos de bloqueio, dentre os 20 anotados por toda a equipe. Carol foi decisiva em momentos tensos contra as paulistas.

Minas fez 20 pontos de bloqueio, quase um set inteiro, contra o Osasco, e Carol Gattaz foi responsável por metade deles (Foto: Orlando Bento/MTC)

A oposta Hooker, com um repertório variado e potente de ataques nesta Copa Brasil, é a principal força do ataque do Minas e tem a chance de levantar um troféu com as mineiras em sua primeira temporada no clube. Rosamaria, que começou como titular contra o Osasco e chegou a ficar no banco durante o jogo, conduziu o tie-break para as mineiras e é umas das estrelas da equipe.

Forças como as de Mara, Pri Daroit, Fran, ainda a levantadora Naiane e a líbero Néia, são apostas de Paulo Coco para conseguir o título inédito do Minas. Contra o Osasco, a equipe mineira começou perdendo e empatou no set seguinte. Depois de tomar a virada e conquistar a quarto etapa, levou a disputa para o tie-break.

No set mais curto, o time chegou a ver o placar desfavorável em 7 a 4, mas Hooker foi para o saque e o panorama se inverteu. Com a norte-americana sem sair do fundamento, Rosamaria empatou em 7 a 7 e virou para 8 a 7. Com dois pontos seguidos de bloqueio, Carol Gattaz deixou as mineiras com 10 a 7, e a equipe fechou o tie-brak em 15 a 10.

Esse duelo contra as paulistas registrou um rally histórico. Por exatamente 1 minuto e 8 segundos, a bola foi de um lado para o outro, teimando em não cair, orquestrada por um show de defesas, passes e ataques. O ponto acabou se efetivando com um ataque para fora do Osasco, e o jogo inteiro durou quase 3 horas. Com a vitória espetacular na semi e e essa ascensão em 2017, o Minas chega forte, concentrado e equilibrado para enfrentar as atuais campeãs.