Sem sustos, Rexona derrota Minas e conquista tricampeonato da Copa do Brasil de vôlei

INCIDENCIAS: Partida válida pela final da Copa do Brasil feminina de vôlei. Realizada no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP),

Uma final inédita marcou o duelo da Copa do Brasil feminina de vôlei na noite deste sábado (28). Rexona-Sesc e Camponesa/Minas se enfrentaram no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), sede da competição nacional.

A equipe do Rio de Janeiro, atual campeã do torneio, entrou em quadra aspirando a conquista do tricampeonato. Debutante em finais, as mineiras almejavam um título inédito para o clube.

Após vitória por 3 sets a 0 contra o Fluminense na estreia, o Rexona-Sesc derrotou a equipe do Praia Clube pelo placar de 3 sets a 1 e se classificou para a finalíssima.

Com um caminho um pouco diferente, o time do Camponesa/Minas iniciou a competição com vitória sobre o Terracap/Brasília Vôlei por 3 sets a 0. Na semifinal, em um duelo emocionante, venceu o experiente Vôlei Nestlé por 3 set a 2 de virada.

Na final deste ano, experiência, tranquilidade e uma atuação com poucos erros foram fatores primordiais para o Rexona-Sesc levar a melhor sobre o Camponesa/Minas. Mesmo com o adversário aguerrido, as cariocas souberam se impor na terceira final disputada pela equipe, a segunda consecutiva. Se sagrando assim tricampeãs do segundo torneio mais importante do país no esporte.

O Jogo

Uma parcial com intensidade de ambas as equipes, assim pode ser definido o primeiro set. Após começar o duelo na frente do placar, o time do Minas cedeu a virada para o Rexona. A partir disso, se aproveitando do bom volume de jogo e da experiência em decisões, a equipe carioca abriu vantagem no marcador e só precisou administrar.

Destacando-se pela distribuição de jogadas no ataque, setor que as mineiras pecaram ao longo da parcial, o Rexona não teve problemas para fechar o primeiro set, fazendo 25 a 15 e abrindo vantagem na final.

Na segunda parcial, o panorama do início de partida permaneceu o mesmo. Afobado, o Minas deixava o Rexona jogar. A equipe do Rio, que não tinha nada a ver com isso, tratou de abrir vantagem no marcador. Ao time mineiro, restava se superar na raça, conseguir se organizar e mostrar porque garantiu a vaga na decisão. O que ficou claro nos bons rallys proporcionados no duelo.

Porém, não foi suficiente. Com o destaque individual para holandesa Anne, atuando com tranquilidade e sabendo explorar o bloqueio adversário, a equipe do técnico Bernardinho tinha o set na mão e assim fez até o fim. Fechou a etapa em 25 a 21, fez 2 sets a 0 no jogo e a essa altura colocava uma mão na taça da Copa do Brasil feminina

Após conseguir se recuperar no fim da segunda etapa, a equipe do Minas começou o terceiro set de forma diferente dos dois primeiros. Mostrando muita vontade, usando bem o bloqueio e jogando com eficiência no ataque. Destaque individual para a norte-americana Hooker.

As mineiras abriram vantagem no placar em parte da parcial. Porém, do outro lado tinha o experiente Rexona-Sesc. Apesar do maior equilíbrio, as cariocas voltaram a se impor e botaram ponto final na decisão, fechando o set em 25 a 20 e a partida em 3 sets a 0.