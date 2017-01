Rexona-SESC x Minas AO VIVO pela final da Copa do Brasil de Vôlei Feminino

Atualiza o conteúdo

Acompanhe Rexona-SESC x Minas pela final da Copa do Brasil de vôlei feminino 2017 na VAVEL Brasil.

O Minas entrou em quadra e bateu o Osasco por 3 sets a 2 para chegar à final inédita. Na etapa anterior, havia vencido o Brasília pelas quartas de final.

Antes de chegar a decisão, o Rio passou pelo Fluminense nas quartas de final e conquistou esta vaga com uma vitória de virada sobre o Praia Clube.

No fim do primeiro turno desta edição da Superliga, em dezembro, o Rio de Janeiro liderava a tabela, com 31 pontos, e o Minas estava na sexta posição, com 16.

A equipe do Rio de Janeiro defende o título, as mineiras querem a primeira conquista da competição.

A Copa do Brasil é uma competição com as oito melhores colocada do primeiro turno da Superliga. As equipes se enfrentam diretamente até a final.

Boa noite, apaixonado por vôlei! Acompanhe conosco a final da Copa do Brasil feminina, em quadra, Rexona-SESC x Minas, às 21h (Horário de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas. Tudo aqui, na VAVEL Brasil!