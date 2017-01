Taubaté vence Canoas pela Superliga Masculina em primeiro jogo após conquista da Copa Brasil

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada do returno da Superliga Masculina, disputado no Ginásio do Abaeté, em Taubaté/SP.

Com a conquista da Copa Brasil masculina de vôlei há exatamente uma semana, o Taubaté foi a primeira equipe a levantar um troféu nacional em 2017. Mas os paulistas já trocaram a fita e voltaram a atenção para a Superliga, pela qual venceram o Canoas por 3 a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/22) neste sábado (28), pela terceira rodada do returno, no Ginásio do Abaeté.

A vitória manteve o Taubaté na terceira colocação, agora com 32 pontos. Quando olham para cima na tabela, os paulistas veem Sesi, em segundo e com 34, e o líder Cruzeiro, com 41. No caso do Canoas, houve queda de posição, e o time de Fronckowiak encerra a terceira rodada em oitavo, com 17 pontos.

O prêmio Viva Vôlei, que coroa o destaque do duelo, foi para o cubano Mesa. Além do central, que marcou 13 pontos, um dos nomes do jogo para os paulistas foi o oposto Wallace, maior pontuador, com 16. Duas peças importantes do Taubaté não estiveram em quadra. O ponteiro Lucarelli está se recuperando de uma lesão, e o central Eder foi poupado pela comissão técnica.

Na próxima rodada, o Taubaté visita o Minas, em Belo Horizonte, em partida realizada no dia 4 de janeiro, às 14h10. Na mesma data, porém mais tarde, às 18h, o Canoas recebe Campinas.

Taubaté domina duelo e garante vitória em casa

No duelo entre paulistas e gaúchos, um começo equilibrado, com o placar registrando 10 a 10. Com um ponto de bloqueio de Vinícius, o Taubaté abriu três pontos - 15 a 12 - e foi administrando a diferença até o Canoas encostar em 21 a 20. Um ace de Otávio, no entanto, deixou os donos novamente com a vantagem de três pontos, mesma registrada no placar que encerrou o set: 25 a 22 para o Taubaté.

Na segunda etapa, os paulistas ameaçaram largar bem na frente, mas o time de Fronckowiak empatou em 7 a 7. Uma boa sequência de Wallace no bloqueio, com dois pontos no fundamento, fez o Taubaté chegar a 13 a 8, cuja vantagem voltou a se repetir em 16 a 11 para os mandantes. A supremacia dos paulistas na partida se manteve até o fim do segundo set, fechado em 25 a 19.

Como aconteceu nas etapas anteriores, o início do set foi equilibrado: 13 a 13. No entanto, o Taubaté logo assumiu a dianteira do placar, chegando a fazer 18 a 14 depois de três pontos seguidos de bloqueio, distância que foi ainda aumentada para 21 a 14. Vendo a derrota próxima, o Canoas tentou uma reação, diminuindo para 22 a 24, mas os paulistas não perderam tempo e fecharam o terceiro set em 25 a 22.

Wallace foi o maior pontuador do duelo (Foto: Rafinha Oliveira/Funvic Taubaté)

Outros resultados da rodada

Campinas 3 x 0 Maringá

Sesi 3 x 2 Minas

Juiz de Fora 3 x 2 São Bernardo

Montes Claros 3 x 1 Bento Vôlei

Sada Cruzeiro 3 x 0 Caramuru