Força do conjunto: Monique destaca grupo do Rio de Janeiro após trcampeonato da Copa Brasil

Monique (esq) é a maior pontuadora do Rio de Janeiro na Superliga até agora (Foto: Divulgação/Rexona-Sesc)

O Rio de Janeiro escreveu mais uma página do seu protagonismo no cenário do vôlei nacional na noite desse sábado (28), depois de vencer o Minas por 3 a 0 na final da Copa Brasil feminina. Agora, a equipe carioca é a maior campeã do torneio, com três conquistas, à frente do Osasco, que tem duas.

O time carioca fez 25/15, 25/21 e 25/20, estando à frente do placar durante praticamente todo o duelo. Não faltou concentração à equipe de Bernardinho, que teve uma grande performance em quadra e conseguiu neutralizar as mineiras em vários momentos. Campeão da primeira edição da Copa Brasil, em 2007, o Rio levantou o troféu do torneio em 2016 e repetiu o feito neste ano, garantindo o tricampeonato do clube.

A oposta Monique destacou a intensidade da equipe carioca durante a final, que passou pela variedade do repertório de levantamentos de Roberta. A distribuição de bolas da jogadora foi um dos pontos cruciais para a vitória do Rio, que conseguiu impor dificuldades à recepção mineira.

“Acho que o conjunto fez a diferença. A Roberta colocou todas as atacantes para atacar e isso dificulta o bloqueio delas. Sacamos bem e jogar sem o passe na mão [no caso do Minas] também dificulta, o bloqueio chega mais rápido e o nosso funcionou bem”, analisou a oposta.

Com 182 pontos, Monique é a sétima maior pontuadora desta edição da Superliga e a maior do Rio de Janeiro até então. “Estou tentando evoluir a cada partida, fico feliz por ter feito um bom jogo e ter saído com o título”, disse a jogadora. O clube carioca segue líder isolado da Superliga, com 43 pontos, nove à frente do Praia Clube, segundo colocado.