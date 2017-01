Rosamaria lamenta derrota do Minas na final da Copa Brasil, mas declara: "Orgulho dessa equipe"

Rosamaria é a maior pontuadora da Superliga 2016/2017 até o momento (Foto: Orlando Bento/MTC)

A equipe do Minas fez história para o clube de Belo Horizonte ao conquistar uma vaga inédita na final da Copa Brasil Feminina de Vôlei. O acesso para a grande decisão do torneio poderia ainda ter sido carimbado pela conquista do título, mas as mineiras acabaram sendo derrotadas pelo Rio de Janeiro por 3 a 0.

Com parciais de 25/15, 25/21 e 25/20, as comandadas de Bernardinho foram certeiras e soberanas em todos os fundamentos do duelo. Definitivamente, não foi a melhor noite das minastenistas, que pecaram em momentos cruciais do jogo e sofreram com o oportunismo das cariocas. Para a ponteira Rosamaria, o Minas errou quando não podia, em falhas que acabaram sendo fatais.

"Foi um jogo muito difícil, o sistema defensivo delas foi muito superior ao nosso. Acho que a gente não teve equilíbrio de sair dessa situação. A experiência conta um pouco, lógico, mas não é desculpa. Não fizemos um bom jogo, paciência. O nosso time evoluiu, vem crescendo, e a vemos uma evolução, mas a gente sabia que para jogar contra o Rio, não poderíamos cometer os erros que cometemos, e foram fatais", analisou Rosamaria.

O melhor momento do Minas no jogo aconteceu no início do terceiro set, quando as minastenistas esboçaram uma reação ao disparo carioca no marcador. Mas o panorama não seguiu dessa forma, e Rosamaria, junto com suas colegas de equipe, foram vendo o time de Bernardinho buscar ponto a ponto o título.

"No terceiro set, a gente conseguiu achar um pouco as principais atacantes delas. Conseguimos também desvencilhar um pouco do bloqueio, e o time cresceu. Mas na hora de decidir, a gente pecou de novo e ficou difícil. Paciência e bola para frente", disse a ponteira.

Rosamaria foi decisiva na semifinal da Copa Brasil, contra o Osasco (Foto: Orlando Bento/MTC)

Rosamaria lidera a lista das maiores pontuadoras desta edição da Superliga, com uma marca de 249 pontos. Uma das peças de destaque do Minas e opção fundamental do elenco, a ponteira deseja que a derrota na decisão seja ponte para seu crescimento.

"Infelizmente, não foi um bom dia para mim, e acho que fica como aprendizado. Foi minha primeira final jogando efetivamente como ponteira. Tive dificuldades e não soube sair, mas isso é crescimento para mim. Eu vou tirar as melhores coisas desse jogo", apontou.

Se o enredo na Copa Brasil não foi como a equipe mineira esperava, as perspectivas do time para a Superliga têm sido boas. A equipe de Paulo Coco nitidamente mostrou uma evolução neste ano, vencendo de maneira convincente os três jogos que disputou. Boas projeções rondam Belo Horizonte, e nem tudo está perdido para o lado das minastenistas, que acabaram de passar pela metade da temporada.

"Tenho muito orgulho dessa equipe. Quero agradecer a quem torceu, e às meninas, porque a gente é um grupo muito forte. Tenho certeza que vamos crescer com essa derrota", sinalizou Rosamaria.