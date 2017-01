Em confronto dos extremos, Sada Cruzeiro vence lanterna Caramuru pela Superliga Masculina

Duelo entre as equipes de melhor e pior campanha da Superliga Masculina de vôlei até então, e o cenário do jogo foi o mesmo da tabela: supremacia do líder Cruzeiro, que bateu o lanterna Caramuru por 3 sets a 0. Em casa, no Riachão, os mineiros fizeram 25/19, 25/15 e 25/19, na noite desse sábado (28), e largaram ainda mais no topo da tabela.

Com 41 pontos e 14 vitórias em 14 jogos, os cruzeirenses são os líderes invictos e isolados da competição, enquanto o Caramuru vive um contraste nas suas estatísticas em relação aos mineiros. Pelo lado dos paranaenses, foram exatamente 14 derrotas nos 14 jogos da Superliga até agora. Performance ruim, que deixou a equipe na última posição da tabela, com apenas dois pontos (duas derrotas por 3 sets a 2).

Os maiores pontuadores do duelo entre Cruzeiro e Caramuru foram Leal e Alan, ambos pelo lado mineiro, ao marcarem 12 vezes. Éder Levi foi outro destaque do time celeste, com 83% de aproveitamento no ataque. Mas o jogador eleito como o melhor da partida não foi nenhuma peça do ataque cruzeirense. O líbero Serginho, com 88% de eficácia na recepção, conquistou o Troféu Viva Vôlei.

Serginho foi considerado o jogador de melhor desempenho do jogo contra o Caramuru (Foto: Renato Araújo/Divulgação/Sada Cruzeiro)

“Estar em todos os jogos confirma a confiança. O líbero é um cara que não ganha o jogo diretamente, mas é o que cara que perde. Quando joga mal, o time sofre muito com a linha de recepção ruim. E fico feliz com esse troféu. É uma consequência do trabalho que a gente faz durante todo o ano”, analisou o líbero.

Em determinado momento da partida, Serginho deu lugar ao garoto Vanderson, formado na base cruzeirense. O titular da posição analisou a oportunidade dada pelo comandante celeste, Marcelo Mendez, ao jogador, que até então não tinha tido a chance de estar em quadra pela equipe principal do Cruzeiro.

“A entrada do Vanderson hoje foi um merecimento. O Marcelo Mendez tem feito um rodízio com todos os atletas e ele era o único que não tinha jogado ainda. Ele treina com a gente o ano inteiro e é mais do que merecido participar da festa, participar da brincadeira”, apontou Serginho.

A chance de defender a equipe mineira em um jogo oficial pela primeira vez na temporada foi comemorada por Vanderson. Ele destacou o apoio da torcida e a responsabilidade que sente em ocupar o lugar do experiente Serginho.

“Fiquei muito feliz com essa oportunidade que o Marcelo Mendez me deu. Vou seguir trabalhando e quero buscar sempre uma chance, trabalhando bem. É bastante complicado fazer esse rodízio com o Serginho, porque é uma responsabilidade a mais no passe. O Serginho é um cara muito experiente, passa bastante confiança pra galera, e eu vou aprendendo cada dia mais. Fiquei um pouco nervoso. A torcida começou a gritar meu nome. E eu pensei: eu não posso fazer feio não”, comentou.