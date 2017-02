Críticas à Confederação e recomeço: a nova fase da Seleção Brasileira masculina de vôlei

Google Plus

Ex-comissão técnica e jogadores comandados por Bernardinho. (Foto: Reprodução/CBV)

A saída de Bernardinho da Seleção Brasileira masculina gerou certo desconforto entre um ex-membro da comissão técnica e a Confederação de Vôlei (CBV). Isso porque Rubinho, auxiliar e companheiro de longa data do técnico multicampeão, não concordou com a escolha do novo treinador Renan Dal Zotto para o cargo. Para ele, a nomeação de Dal Zotto pode ter ido além de merecimento e resultados obtidos.

Nome conhecido da confederação, Rubinho passou 20 anos se dividindo entre a equipe principal e a base da Seleção Brasileira, além de trabalhos nos clubes. O ex-auxiliar conquistou o Mundial sub-23 e comandou jogadores como Douglas e Lucarelli, que depois despontaram na modalidade. Nos últimos quatro anos, vinha se dedicando como braço direito de Bernardinho. Seu nome chegou a ser indicado como substituto do ex-técnico, porém, foi preterido de assumir a função.

"Obviamente eu me sentia preparado para isso. Não existia uma preparação específica, mas era uma coisa natural, da vivência. Durante o ciclo, eu tive várias direções. Substituí o Bernardo quando ele esteve suspenso pela FIVB, dirigi dez jogos da equipe. Dirigi Pan-Americano, seleção sub-23. Eu disse a ele: 'Se eu vou ficar fora do mercado, não posso ficar fora do banco como técnico. Não posso perder minha carreira como técnico'.”, reclamou.

Convidado por Renan Dal Zotto para permanecer como auxiliar técnico, Rubinho recusou. Preferindo deixar o cargo, ele criticou a confederação pela escolha: "É difícil opinar a respeito. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Talvez o passado de jogador de seleção que eu não tenho, isso deve ter pesado um pouco para ocupar o cargo de técnico da seleção. Até prefiro não pensar nisso porque a minha conduta é muito parecida com a do Bernardo. Pensamos muito em preparação, em merecimento. Eu não consigo pensar de uma forma que não seja essa. Tive excelentes resultados, eu acho que tinha condições, sim."

"Pode ser marketing, infelizmente. Eu não gostaria de acreditar nisso, mas pode ser. Eu não vejo o sucesso numa escolha dessas. No meu ponto de vista, temos condições de continuar brigando no topo porque temos uma equipe extremamente competitiva. Fizemos um ciclo muito forte, temos condições de continuar esse trabalho", completou.

O recomeço da Seleção Brasileira

Começando a montar sua equipe para iniciar o novo ciclo da Seleção Brasileira de vôlei, Renan Dal Zotto convidou Marcelo Fronckowiak, atual treinador do Canoas, para possivelmente assumir a vaga de auxiliar técnico. Ainda não ficou definido o posto que Fronckowiak irá comandar, no entanto, o treinador sabe que não vai abrir mão do cargo no time sulista.

"Sendo bem direto, eu vou estar à disposição para o que for preciso. E é muito importante, nós todos vamos ter uma missão, que é continuar deixando o vôlei brasileiro no mais alto nível. A missão pós-Bernardinho é muito intensa", disse.

O novo auxiliar também confessou um pedido de Dal Zotto e parece que motivação não vai faltar para assumir o novo cargo na seleção. "O Renan me ligou perguntando se eu tinha vontade e eu automaticamente disse que sim. Achava que um convite para defender a Seleção era um chamado para defender o país. Tudo que eu pude fazer em termos de clube tenho a possibilidade de ajudar lá. Ele me disse que a intensidade que eu tinha como jogador e a intensidade que tenho como treinador, em um time com grana ou não, é a mesma. É um reconhecimento de um cara que é um ícone", completou.

Além de Marcelo Fronckowiak, Dal Zotto convocou o assistente técnico Ricardo Tabach e o preparador físico Renato Bacchi. Ambos já faziam parte da seleção quando Bernardinho era o comandante.