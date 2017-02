Praia Clube consegue importante vitória fora de casa e segue na vice-liderança da Superliga Feminina (Foto: Divulgação/Praia Clube)

Na noite desta sexta-feira (3), Pinheiros e Praia Clube se enfrentaram no, Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo (SP). O Praia Clube conseguiu a vitória sobre as donas da casa, por 3 sets a 0 com parciais 23/25, 18/25 e 23/25.

Com esta conquista, o time mineiro segue na vice-liderança com 40 pontos. O Pinheiros, equipe da casa, fica em oitavo com 20 pontos. As equipes voltam às quadras na próxima sexta-feira (10). A equipe do Praia Clube volta a jogar em casa após sequência de jogos fora e vai receber o Sesi-SP às 19h30. No mesmo horário as meninas do time paulista, vão receber o líder da competição, Rio de Janeiro.

O jogo

O primeiro set de jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes sacando bem, porém as recepções estavam quebradas. Até que no 15º ponto, a cubana Ramirez foi para o saque e abriu importante vantagem para o time mineiro: 18 a 15. A equipe da casa tentou reagir, mas Carla em sua primeira participação no jogo, fechou o set em 25 a 23.

No segundo set, o bloqueio das mineiras funcionou bem e somando com os erros da equipe paulista, abriu 8 a 1 no placar. O Pinheiros reagiu e diminuiu a diferença para um ponto, ficando 18 a 17. Mas a equipe voltou a errar no ataque e com dois pontos de Michelle, o time de Uberlândia abriu cinco pontos de vantagem: 22 a 17. Com a vantagem no placar, o Praia Clube só administrou e fechou o set em 25 a 18.

No terceiro set, a equipe casa começou muito bem e logo no começo conseguiu abrir sua maior vantagem na partida, fazendo: 11 a 4. Mas o Praia Clube reagiu e diminuiu para um ponto a diferença no set. As meninas até conseguiram a virada, em ataque para fora de Babi, fazendo 14 a 13. A equipe paulista até aproveitou momento de desconcentração das mineiras e tomou a frente novamente no set. Mas a inversão de Ricardo Picinin deu certo e com três pontos seguidos de Malu, o Praia Clube fez 22 a 19. Depois disso, só administrou o resultado e em ataque de Ellen, fechou o jogo em 25 a 23.