Em noite de Paula Pequeno, Brasília vence Fluminense por 3 sets a 1 na Superliga Feminina

Foto: Felipe Costa / Ponto MKT Esportivo

Brasília venceu o Fluminense na noite desta quinta-feira (2) por 3 sets a 1 com parciais de 25/22, 22/25, 25/19 e 25/19, pela quarta rodada do returno da Superliga feminina.



O primeiro set começou equilibrado e mesmo com alguns erros, as meninas do Brasília fecharam em 25 a 22. Já na segunda parcial, as cariocas reagiram e viraram o placar por 25 a 22.



No terceiro set as donas da casa que levantavam a torcida conseguiram se impor e dominar o jogo, não dando vez ao Flu. Encerrando este set por 25 a 19.



O quarto set teve a brilhante participação da capitã Paula Pequeno, do time do Centro-Oeste, que soube explorar como ninguém a defesa das adversárias, dominando a partida e finalizando o último set por 25 a 19.



O próximo jogo do Brasília será na próxima sexta-feira (10) contra o Vôlei Nestlé em São Paulo, às 21h30. O Fluminense jogará em casa na quinta-feira (09) contra o Bauru, às 21h55.