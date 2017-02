Jogo Minas x Taubaté ao vivo online pela Superliga Masculina de Vôlei 2016/17

Atualiza o conteúdo

No lado do Minas, a esperança de pontos fica por conta do ponteiro Bisset. O cubano quer usar a partida contra o Sesi como exemplo, mesmo com a derrota, para vencer o Taubaté nesta tarde.

“É um jogo difícil. Pegamos uma sequência complicada no início do turno, com as equipes favoritas ao titulo. Mas temos possibilidade de ganhar, já mostramos isso contra o Sesi-SP, em que perdemos por detalhes. Temos que corrigir isso para tentar a vitória”, declarou Bisset.

Quem irá reencontrar o Minas nesta tarde é o central Otávio, que passou 10 anos atuando em Belo Horizonte. Mas o que o jogador espera mesmo é uma vitória do Taubaté.

“Sempre é muito bom poder jogar na minha terra, principalmente no Minas, clube que eu posso dizer que fez parte da minha formação como atleta e até da minha formação como pessoa. Foram 10 anos muito felizes, fiz muitas amizades, e vai ser ótimo rever todo mundo. Mas o que espero de verdade é que o Taubaté, minha atual equipe jogue muito bem, e vença a partida, para mantermos a sequência boa na Superliga”, declarou o central.

O Minas, que faz uma campanha irregular nesta temporada, está em 7º lugar, com 18 pontos.

A vitória do Taubaté deixou a equipe na 3ª colocação, com 34 pontos, dois a menos que o 2º colocado Sesi.

No caso do Minas foi o contrário: a equipe comandada pelo técnico Nery Tambeiro foi até São Paulo enfrentar o Sesi e voltou com uma derrota por 3 sets a 2.

O Taubaté desembarca em Belo Horizonte motivado após vitória sobre o Canoas, em casa, por 3 sets a 0.

Boa tarde, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Minas x Taubaté, pela 4ª rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei, que acontece na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG. Fique conosco!