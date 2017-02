Em partida decidida no tie-break, Minas vence Taubaté pela Superliga Masculina

Uma brilhante partida da Superliga Masculina de vôlei era esperada na tarde deste sábado (4), na Arena Minas, em Belo Horizonte/MG. E assim foi. Minas Tênis Clube e Funvic Taubaté não deixaram a desejar, em confronto válido pela quarta rodada do returno. Decidido apenas no quinto set, o jogo terminou em vitória mineira por 3 a 2.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam no mesmo dia (8) e horário, 20h. O Taubaté recebe o Bento Vôlei, no Abaeté e o Minas Tênis Clube vai até Campinas encarar o Vôlei Brasil Kirin, no ginásio do Taquaral.

Primeiro set: superioridade do Minas do início ao fim

Começando melhor na partida, a equipe do Minas marcava os primeiros pontos e, assim, enervava o Taubaté. Apostando nos lances pelo meio de rede, Petrus se destacava, cravando bolas e ajudando os donos da casa a abrirem vantagem. Porém, o terceiro colocado da Superliga não está lá por acaso. Buscando uma diferença que era de quatro pontos na metade do set, o time visitante conseguia encostar no placar, chegando a encostar em 19 a 17. Ainda assim, a reação taubateana não foi suficiente para vencer o primeiro set, terminando em 25 a 22 para o Minas em 26 minutos.

Segundo set: massacre de Taubaté

Em um começo equilibrado, Wallace, na saída de rede, fez a diferença para Taubaté, soltando o braço e conseguindo pontos importantes, chegando a abrir três de vantagem. Bisset começava a se destacar pelo Minas, que continuava a investir no meio de rede e encostava no placar. Mas, Otávio, também pelo meio, achava espaços na defesa minastenista. Em meio ao jogo certeiro, Taubaté ia abrindo vantagem, chegando a 12 a 18. Já entregue, as bolas do clube da capital mineira não caíam mais, restando apenas assistir os visitantes fecharem em 25 a 15, em 22 minutos.

Terceiro set: oscilação de nervos e vitória mineira

A equipe taubateana começou voando e abriu 3 a 0 de cara, dando a entender que o terceiro set seria como o anterior, todavia Bisset e Flávio comandaram a reação mineira, chegando a virar em 6 a 5. Após virar, quem mandou no placar foi o Minas, contando com vacilos dos visitantes, especialmente no fundo de quadra, em meio a falhas de recepção. Quando chegou a cinco pontos, a diferença a favor do Minas permanecia, até que Lucas Lóh buscou bolas na saída e Taubaté se reergueu, chegando a diminuir para um ponto. Mas, o set era minastenista e foi fechado em 25 a 22 em 26 minutos.

Quarto set: lá e cá até o fim, Taubaté levou a melhor

Cravada de cá, cravada de lá. Assim, Minas e Taubaté iam construindo o quarto set no equilíbrio. Andando passo por passo, com destaques para Petrus pelos mineiros e Otávio do lado paulista. Em meio a muitos erros, principalmente de saque, as duas equipes cediam pontos e se alternavam na inconstância de nervos.

A galera levantou quando Flávio marcou o 14º ponto mineiro, depois de uma defesa sensacional de Bisset com o pé. Ainda assim, Taubaté não se abateu e abriu pequena vantagem, mas um ace de Abouba empatou em 22 pontos. O lance não foi suficiente para que o panorama do set mudasse e Taubaté fechou em 25 a 22 em 25 minutos.

Quinto set: ápice de nervos, "treta" com a arbitragem e vitória do Minas

O tie-break sempre se desenha como um set nervoso, disputado muito mais na base da garra. Este não deixou a desejar. Disputado ponto a ponto, a diferença estava na potência do braço. Felipe para o Minas e Otávio, em uma grande partida pelo Taubaté, eram os elementos certeiros de cada lado. Mais concentrado e empurrado pela torcida, os donos da casa conseguiam marcar tanto no ataque quanto na defesa, "subindo o muro". Ainda assim, os visitantes achavam brechas fundamentais e a alternância na pontuação seguia.

Uma polêmica no 13º ponto esquentou ainda mais os nervos. O árbitro central deu "carregada" de Wallace, que reclamou do lance. Após conversa com o juiz de rede, a marcação foi a favor de Taubaté, voltando o lance. Flávio chamou para si a responsabilidade do 15º ponto e um erro de ataque de Taubaté, foi decisivo, fechando o placar em 16 a 14 para o Minas Tênis Clube.