Sesi vence de virada Bento Vôlei pela Superliga masculina de vôlei

Foto: Divulgação/Sesi-SP

Fechando a quarta rodada do returno da Superliga masculina, Sesi-SP venceu o Bento Vôlei no ginásio da Vila Leopoldina por 3 sets a 1 (21/25, 25/17, 25/23 e 25/19). Após perder o primeiro set, o time paulista reagiu e fechou as parciais seguintes.

O Sesi se mantem na vice-liderança da tabela da Superliga 2016/17 com 37 pontos. O Bento Vôlei está na nona colocação com 15 pontos. O próximo compromisso do time paulista será diante do Montes Claros, na quarta-feira (8), novamente em casa, às 19h. Já equipe da região Sul enfrentará no mesmo dia o Taubaté, fora de casa, às 20h.

Uma partida até então equilibrada, com rallys de pausar a respiração, o Sesi apostou no saque e na qualidade do bloqueio para conduzir na virada da partida. O Bento Vôlei soube explorar os erros dos adversário.

O jogo

No primeiro set, o Sesi abriu vantagem e fazez 8 a 5 no placar, contando com a força do seu ataque. Na segunda parte da parcial os visitantes viraram e fizeram 16 a 14, já na reta final uma boa passagem de Michel no saque com quatro pontos seguidos levou a vitória do primeiro set por 25 a 21 para o time visitante.

No segundo set o time da casa veio com tudo e novamente abriu uma boa vantagem na primeira parte fazendo 10 a 8. Depois em uma bela passagem com sete pontos seguidos o time paulista abriu muito a frente com 17 a 8. Para fechar este set foi preciso apenas administrar o jogo em trocas de ataques fechando a parcial em 25 a 17.

Os gaúchos vieram bem para a terceira parcial e fizeram 9 a 6 no marcador, na segunda parte apesar das trocas de pontuações o Bento Vôlei seguiu na frente vencendo por 17 a 16. Na reta final do terceiro set os conjuntos trocaram pontos e ataques até que o Sesi conseguiu fechar o terceiro set por 25 a 23.

O levantador Sandro orienta sua equipe gaúcha para levar a partida para o tie-break. O caminho estava sendo bem traçado, a vantagem de quatro pontos foi construída. No entanto, o técnico Pacheco optou em colocar dois jovens em quadra, o central Leitzke e o ponteiro Vaccari colocaram a equipe de São Paulo na frente fechando o set em 25/19 e vencendo o jogo por 3 sets a 1.