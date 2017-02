Gigantes da Praia AO VIVO na VAVEL Brasil

Google Plus

Atualiza o conteúdo

A Twitter List by VAVEL_Brasil

O evento Gigantes da Praia é muito importante para a ativação do Parque Olímpico. Em quadra, muitas medalhas olímpicas e promessa de grandes jogos. Acompanhe, Ágatha/Duda x Ana Patrícia/Rebecca e Alison/Bruno Schmidt x Dalhausser/Lucena VAVEL Brasil.

Como parte do legado olímpico mais importante, o Parque que concentrou a maior parte dos eventos esportivos se encontra em estado de degradação e abandono apenas há quatro meses fim período olímpico da cidade.

É curioso que outras competições já foram disputadas sobre quadras de tênis adaptadas, o Major Series de Hamburgo e a etapa do Circuito Mundial em Roma. Isto faz parte do legado olímpico das cidades. Na Rio 2016, a disputa do vôlei de praia aconteceu na Arena temporária de Copacabana.

Para a construção da quadra de vôlei de praia no Centro de Tênis do Parque Olímpico foi preciso muito planejamento para a mudança de estrutura em quatro dias de operação. Aproximadamente, 280 toneladas de areia foram colocadas sobre camadas de lona de alta resistência que protegem a quadra de tênis.

"A estrutura está muito boa, muito bonita, com uma areia de qualidade. Esperamos que a torcida compareça para deixar o espetáculo ainda mais bonito. Dalhausser e Lucena são dois atletas de alto nível, que fizeram nosso time evoluir. Perdi muito para ele quando era mais jovem, ele fez com que eu crescesse como atleta. E são amigos fora de quadra, assim como Bruno e eu. Será uma grande partida", o medalhista de ouro olímpico Alison elogiou a estrutura e os adversários.

O jogo masculino, Alison/Bruno Schmidt x Dalhausser/Lucena, reedita a disputa das quartas de final da Olimpíada de 2016. Na decisão, os brasileiros saíram vitoriosos por 2 sets a 1 (21/14, 12/21 e 15/9) e trilharam o caminho até a conquista do ouro olímpico.

"É bom poder curtir o Parque Olímpico, já que ficamos muito tempo em Copacabana nos Jogos. E jogar em uma arena como essa, imensa, é ótimo para nossa nova parceria. A Duda vai adquirir experiência, sentir o clima de jogar em palcos como este. Estamos no início do trabalho, mas muito felizes e apostamos em um jogaço", disse a paranaense Ágatha sobere a arena construída e a nova parceria com Duda.

A vice-campeã olímpica da Rio 2016 Ágatha forma a nova dupla com a campeã olímpica da juventude Duda. Do outro lado, as campeã brasileiras em categorias juvenis se juntaram, Ana Patrícia e Rebecca jogarão juntas.

Teremos duas partidas, às 9h Ágatha e Duda enfrentarão Ana Patrícia e Rebecca. E depois, às 10h, Alison e Bruno Schmidt farão o desafio internacional com Dalhausser e Lucena.

Muito bom dia!!! Nesta manhã, na cidade maravilhosa vamos trazer as lembranças da Rio 2016? No Centro de Tênis do Parque Olímpico da Barra da Tijuca foi construído uma quadra de vôlei de praia para o evento Gigantes da Praia. E você, pode acompanhar tudo aqui, na VAVEL Brasil!