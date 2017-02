Ágatha comemora vitória ao lado de Duda e elogia evento realizado em quadra de tênis

(Foto: Cássia Moura/VAVEL)

O evento é de vôlei, mas o local de realização é uma quadra de tênis. Estranho? Apenas na primeira impressão. Neste domingo (5), no 'Gigantes da Praia', a dupla Ágatha e Duda venceu Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/19, no Centro Olímpico de Tênis. Medalhista olímpica na Rio-2016, Ágatha conversou com a VAVEL Brasil e comentou sobre a principal peculiaridade do evento: atuar em um local não-convencional.

"Mesmo sendo uma quadra de tênis, ela está pronta para o vôlei. Tem arquibancada pronta, um tamanho maravilhoso, foi uma delícia jogar aqui. Fico feliz que a Duda pôde viver esse momento comigo porque é algo diferente. No começo, mexe um pouco com a emoção. Fico feliz que ela já viveu uma coisa maior, em uma caminhada maior. Viver uma experiência como essa é maravilhoso", declarou.

Ágatha sabe que a medalha de prata na Rio-2016 foi um grande feito, mas pensa grande - visa a Olimpíada de Tóquio 2020. Para isso, formou dupla com Duda, de 19 anos, campeã dos Jogos da Juventude. Ela comentou sobre o peso de sua experiência na dupla e deixar "encurtar o caminho olímpico" para sua nova companheira.

"Nosso objetivo principal é Tóquio-2020, mas tem muito chão pela frente. Tem vários Mundiais que a gente precisa jogar, três circuitos e estar sempre no alto do ranking. Então, a preparação é ano a ano. O diferencial é que eu pude viver o último ciclo olímpico, então vou poder encurtar muito o caminho para a Duda. Sou veterana, mas ela também vai me ajudar muito em quadra. Eu vou ajudar com a experiência"

Gigantes da Praia

O Gigantes da Praia é um evento amistoso que acontece no Centro Olímpico de Tênis (COT), dentro do Parque Olímpico, em ação inédita do vôlei de praia brasileiro. Os ingressos custaram R$ 40 (cadeira) e R$ 200 (área VIP).

A estrutura e o planejamento do 'Gigantes da Praia' são consideradas como diferencias para a organização. Toda operação que colocará areia na quadra de tênis será realizada sem dano ao local. Uma lona impermeável será responsável por proteger o piso, que receberá 210 toneladas de areia.