Alison elogia estrutura do Centro de Tênis para evento de vôlei de praia: "Quem ganha é o Brasil"

A partida era de vôlei, mas a quadra era de tênis. A torcida brasileira viveu uma experiência curiosa neste domingo (5), no Centro Olímpico de Tênis, onde a dupla campeã olímpica Alison e Bruno Schmidt foram superados pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 0, pelo 'Gigantes da Praia', desafio amistoso de Vôlei de praia. Mas, espera? Vôlei de praia em uma quadra de tênis? Sim, e um dos maiores entusiastas do projeto foi o próprio Alison, que elogiou a iniciativa da CBV.

"É maravilhoso, quem ganha com isso é o Brasil. Não é comum, não é normal uma infraestrutura dessas, com vestiário, alongamento, espaço para o atleta. O povo adorou. O sol prejudicou, mas isso é normal no vôlei de praia. Quem ganha com isso é o Brasil. Os americanos elogiaram muito o espaço, o país tem que aproveitar essa oportunidade. A arena é de Tênis, mas contribuiu para o esporte", declarou.

Sobre a partida, os brasileiros não conseguiram repetir a atuação brilhante que tiveram nas quartas de final dos Jogos Olímpicos Rio-2016, quando venceram os mesmos americanos por 2 sets a 1. Alison lamentou o revés, mas lembrou que o trabalho está no início de temporada para justificar a atuação.

"A derrota faz parte do vôlei, a gente perde, a gente ganha, tem a rivalidade, mas estamos na terceira semana de trabalho apenas. Quem conforta a gente é a nossa comissão técnico que sempre diz para termos calma. Nós queremos vencer o tempo todo, mas sabemos das nossas condições. É uma pena termos perdido, mas demos nosso melhor"

Campeão olímpico, Alison aproveitou para embarcar em assuntos da política brasileiro. O atleta lamentou que a disciplina de Educação Física tenha sua obrigatoriedade retirada da grade curricular do Ensino Médio e lembrou de seu papel junto as crianças que almejam futuro no esporte.

"Eu tinha um sonho na minha vida que era ser atleta olímpico. Joguei duas olimpíadas e sou muito grato por tudo aquilo que tenho. Meu papel é levar o esporte para todos É uma coisa bacana. Eu não julgo ninguém, não falo de ninguém, mas busco expandir o voleibol para todos. Continuo deixando bem claro para todos que vocês ainda vão ter muita alegria com a gente", finalizou.

Até então, em cinco confrontos realizados entre Alison e Bruno e Dalhausser e Lucena eram três vitórias dos brasileiros e duas da dupla dos Estados Unidos. A mais memorável delas aconteceu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio, onde a parceria verde e amarela venceu por 2 sets a 1 (21/14, 12/21, 15/9), abrindo caminho para a conquista do ouro olímpico dias depois.

Na preliminar do ‘Gigantes da Praia’, também teve voleibol de alto nível. Medalhista de prata na Rio-2016, Ágatha estreou sua nova dupla ao lado de Duda, campeã olímpica da juventude, com vitória por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/19, contra a também dupla brasileira composta por Ana Patrícia e Rebecca.

Gigantes da Praia

O Gigantes da Praia é um evento amistoso que acontece no Centro Olímpico de Tênis (COT), dentro do Parque Olímpico, em ação inédita do vôlei de praia brasileiro. Os ingressos custaram R$ 40 (cadeira) e R$ 200 (área VIP).

A estrutura e o planejamento do 'Gigantes da Praia' são consideradas como diferencias para a organização. Toda operação que colocará areia na quadra de tênis será realizada sem dano ao local. Uma lona impermeável será responsável por proteger o piso, que receberá 210 toneladas de areia.