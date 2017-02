Brasil chega com dez duplas na chave principal no Circutio Mundial, em Fort Lauderdale

(Divulgação/FIVB)

A primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2017, o Major de Fort Lauderdale (EUA), começou nesta terça-feira (07.02), com a disputa da fase de qualificação, e a participação de três duplas brasileiras. Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), no masculino, e Josi/Lili (SC/ES) e Bárbara Seixas/Fernanda Berti (RJ), entre as mulheres, venceram os respectivos jogos e garantiram vaga na chave principal, engrossando o número de representantes do Brasil na competição, que agora chega a dez (cinco em cada gênero).



Líderes na corrida pelo título brasileiro da temporada 2016/2017, Álvaro Filho e Saymon estrearam com vitória sobre os franceses Thiercy e Di Giantommaso por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16), enquanto Josi e Lili não tiveram dificuldades para bater Eiholzer/Gerson (SUI) em dois sets (21/8 e 21/16). A última dupla do Brasil a entrar em ação nesta terça-feira foi a formada pela medalhista olímpica Bárbara Freitas e Fernanda Berti. A parceria carioca venceu Rehácková e Dostalova, da Reúplica Tcheca, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14).



Além das três parcerias que entraram em ação na fase classificatória, os demais times brasileiros que já estão garantidos na fase de grupos são: Ricardo/Harley (BA/DF), Pedro Solberg/Guto (RJ), Evandro/André (RJ/ES), e os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt (ES/DF), entre os homens; e, no feminino estão garantidas Larissa/Talita (PA/AL), Elize Maia/Taiana (ES/CE) e Ágatha/Duda (PR/SE). A chave de grupos começa nesta quarta-feira (08.02) e terá 32 duplas masculinas e 32 femininas, divididas em oito chaves com quatro times cada.



A temporada 2017 é a trigésima primeira nas competições masculinas e vigésima quinta feminina. Os eventos da categoria Major dão, aproximadamente, 1,8 milhões de reais em prêmios, e 1200 pontos no ranking para as duplas campeãs. Fort Lauderdale recebe uma etapa do Circuito Mundial pela segunda vez. Em 2015 a cidade foi sede do World Tour Finals quando Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita subiram no lugar mais alto do pódio.