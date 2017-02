Rexona sofre, mas bate Pinheiros no tie-break

Foto: Divulgação/Rexona-Sesc

Nessa sexta (10), o Rexona-Sesc recebeu o Pinheiros, no Tijuca Tênis Clube, pela 18ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Considerado favorito para o duelo, o time carioca que suou mais que o necessário para vencer os paulistas, por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 17/25, 23/25, 25/15 e 15/05.

Com a vitória, as cariocas conquistaram a 17ª vitória em 18 jogos e alcançaram 50 pontos, enquanto que o Pinheiros segue com 21 pontos, no oitavo lugar, o último na zona de classificação.

O jogo começou com o Rexona rendendo bem no ataque e conseguindo se impor no bloqueio, liderando a parcial o tempo todo. Com isso, a equipe carioca venceu sem problemas, por 25 a 17, no primeiro set.

No segundo momento, o Pinheiros evoluiu na defesa e no passe, permitindo consistência ao time nestes fundamentos até o fim da segunda parte do jogo. Assim, elas empataram o duelo e devolveram o 25 a 17.

O terceiro set teve os conjuntos trocando pontos, e o placar ficou em 8 a 7 para as visitantes. A equipe paulista seguiu melhor, atuando bem no ataque, além de pontualmente capitalizar no ataque. O Pinheiros abriu 16 a 13 na segunda parte. No fim, apesar das dificuldades em fechar o set, o time paulista fez 25 a 23 e abriu 2 a 1 no placar.

No quarto set, os times seguiram muito próximos no placar. Ambas as equipes trocaram pontos no ataque, com o Pinheiros vencendo por 8 a 7. Já na segunda parte, as cariocas colocaram o pé no acelerador e, com uma boa sequência no saque, abriram 18 a 11. No fim, o Rexona apenas administrou a vantagem e fez tranquilos 25 a 15.

Na derradeira parcial, o Rexona abriu rapidamente 6 a 2 no placar, sendo bem consistente nos contra-ataques. A equipe rapidamente manteve a vantagem e abriu 12 a 4. Na parte final, as cariocas tiveram a tranquilidade para fechar o placar em 15 a 5, e 3 sets a 2.