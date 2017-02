Com facilidade, Praia Clube vence Sesi-SP e se mantém na vice-liderança

Foto: Divulgação/Praia Clube

Na noite dessa sexta-feira (10), o Praia Clube bateu o Sesi-SP, na Arena Praia, em Uberlândia/MG, pela quinta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Sem dificuldades, a equipe mineira fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/12 e 25/20.

Com o resultado, o Praia Clube chegou a 43 pontos e mantém a vice-liderança. Já o time paulista soma apenas quatro, e fica em penúltimo lugar na classificação.

Agora, o Praia Clube dá uma pausa na Superliga para se concentrar no Sul-Americano, onde estreia na quarta-feira (15) diante do Olympic, da Bolívia, às 19h30, na Arena Praia. O Sesi-SP, por sua vez, volta a jogar pela Superliga na próxima quinta-feira (16), quando visita o Valinhos, às 21h50 no Ginásio Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos.

O Jogo

No primeiro set, o Sesi-SP, começou bem no saque e saiu à frente, mas a vantagem durou pouco. Com Michelle, Ramirez e Fabiana bem no bloqueio, as mineiras buscaram o empate e abriram importante vantagem. Com a reação da equipe da casa, o técnico Juba fez dois pedidos de tempo para tentar melhorar sua equipe. Mas com boa vantagem no placar e com bom trabalho das centrais, o Praia conseguiu fechar o set em 25 a 14.

No segundo set, o Praia voltou com tudo, e com Claudinha no saque, abriu 9 a 1. AS paulistas não mostravam força, Lorenne que era a mais procurada no Sesi-SP, parou no bloqueio. A diferença foi aumentando e em boa paralela de Michelle, o Praia fechou o set em 25 a 12.

No terceiro set, parecia que as paulistas tinham acordado para o jogo e forçando o saque, conseguiram abrir quatro pontos de vantagem. Foi a vez do treinador Ricardo Picinin parar o jogo para arrumar sua equipe. Deu certo, o Praia empatou o jogo e foi trocando pontos até 19 a 17. Depois disso, a equipe da casa voltou a abrir vantagem e fechar o set em 25 a 20.

A líbero Tássia foi eleita a melhor da partida.