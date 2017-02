Em clássico mineiro, Sada Cruzeiro derrota Minas pela Superliga Masculina

O clássico mineiro, válido pela sétima rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei, não foi tão igual como se esperava. A Arena Minas, lotada de cruzeirenses e minastenistas, assistiu, na tarde deste sábado (11), uma exibição de gala do Sada Cruzeiro, que derrotou o Minas Tênis Clube por 3 a 0.

Na próxima rodada, o Sada Cruzeiro recebe, no Poliesportivo do Riacho, em Contagem/MG, o Bento Vôlei, sábado (18), a partir das 14h10. Já o Minas Tênis Clube vai até Juiz de Fora, também no sábado, para enfrentar o JF Vôlei, a partir das 18h.

Primeiro set: alternância no placar e Sada levando a melhor

Rivalidade em quadra, torcidas disputando para ver quem cantava mais alto. Assim começou a partida e o equilíbrio dos sons de fora influenciou no jogo, com o placar indo de modo equilibrado e disputa ponto a ponto. Bisset pelo Minas cravava tudo que podia e não podia, ajudando os donos da casa a irem com três pontos de frente até o 22º. Dali para frente o Sada Cruzeiro tomou conta, buscou a reação e fechou em 25 a 23 em 27 minutos.

Segundo set: paredão celeste, Evandro faz a diferença

Tal qual no primeiro set, a disputa no placar retrata a igualdade entre a boa fase do Minas e a liderança cruzeirense nesta Superliga. Bisset, como sempre, pelo lado do Minas, chegava na entrada de rede descendo o braço. No time cruzeirense, Leal, tanto pelo meio de rede quanto pelo saque preciso, arrancava pontos preciosos.

Taticamente perfeito, o Cruzeiro ia ganhando espaço naturalmente. Um bloqueio solo de Evandro aumentou a margem de diferença para quatro pontos, em 20 a 16. Porém, o Minas tem Flávio. Também em um bloqueio, os minastenistas encostaram no placar, chegando a diminuir para 20 a 19. Mas, o Sada estava impossível. Em um ataque maravilhoso, Evandro fechou o segundo set em 25 a 22 em 25 minutos.

Terceiro set: clima de festa e massacre celeste

Bem diferente dos demais sets, o Sada começou passeando e, contando com o nervosismo minastenista, chegou a abrir 7 a 1. Com a torcida azul cinco estrelas em festa, o time foi no embalo. A mão pesada de Leal no saque e o bloqueio triplo formado por Rodriguinho, Evandro e Isac e a calma para conduzir o set foram fundamentais. Não é à toa que o Cruzeiro lidera a Superliga com tão boa margem para o segundo colocado. Esbanjando um grande voleibol, uma cravada fulminante de Leal, sempre ele, fechou o set e o jogo em um estrondoso 25 a 10 em apenas 19 minutos.