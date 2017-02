Depois de perder o clássico para o Cruzeiro, Nery analisa rival: "À frente de todas as equipes"

Foto: Orlando Bento/Minas Tênis Clube

A tarde desse sábado (11) não foi boa para o Minas na Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro perdeu o clássico para o Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, anotando cinco derrotas em cinco jogos frente o time celeste nesta temporada. Foram três confrontos pelo Campeonato Mineiro e dois pela competição nacional, com ampla vantagem do rival.

No duelo pela Superliga, os dois primeiros sets foram bastante balanceados, com o Cruzeiro sendo mais preciso nos momentos decisivos. Já a terceira etapa foi totalmente dominada pelo time de Marcelo Mendez, que arrancou um placar de 25 a 10 contra os minastenistas na casa dos adversários.

Técnico do Minas, Nery Tambeiro teceu uma análise geral do jogo e comentou a força do rival Sada Cruzeiro. "Este foi o nosso quarto jogo em um tempo curto [17 dias]. Tentamos fazer de tudo para sairmos daqui com o resultado, jogamos dois sets bem, mas é inegável que o Sada [Cruzeiro] não está só à frente do Minas, mas de todas as equipes", disse.

Mesmo com a derrota para o Cruzeiro, que segue invicto na Superliga, os minastenistas vêm fazendo um bom returno. Contra o time celeste, encerraram uma sequência de cinco jogos diante dos cinco primeiros colocados da tabela, e os resultados foram bons. Vitória por 3 a 2 sobre Taubaté e Campinas, terceiro e quarto, respectivamente, 3 a 0 sobre o Montes Claros, quinto, e apenas uma derota, ainda por 3 a 2, para o vice-líder Sesi.

Com 22 pontos, o Minas é o sétimo colocado, posição que vai garantindo a equipe nos play-offs da Superliga. Pelos bons resultados que o time teve contra os cinco detentores das melhores campanhas até então, a expectativa do comando minastenista é de manutenção da zona de classificação para a fase final do torneio.

"Fizemos dois sets bem disputados com eles [Cruzeiro], e isso é porque estamos no caminho. Agora é recuperar, principalmente fisicamente, para podermos terminar o returno com a melhor classificação que pudermos", pontuou.