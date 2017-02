Praia Clube atropela Olympic-BOL na estreia do Sul-Americano de Clubes de Vôlei

Foto: Divulgação/Facebook

Estreante no Sul-Americano feminino de Clubes, o Dentil/Praia Clube enfrentou na noite desta quarta-feira (15) a equipe do Olympic-BOL. A partida foi realizada na Arena Praia, em Uberlândia, Minas Gerais. Passando por cima do adversário boliviano, o clube mineiro decidiu o jogo em apenas 55 minutos, vencendo pelo placar de 3 sets a 0 ( 25/2; 25/6 e 25/6).

O Praia conta com a experiência e o bom desempenho na Superliga deste ano para conquistar o primeiro título de expressão na história do clube. Com a classificação garantida para as semifinais, a próxima partida da equipe será contra o Villa Dora-ARG, nesta quinta-feira, para decidir quem termina a fase classificatória na liderança do grupo A.

A equipe do Olympic saiu derrotada pela segunda vez na competição e encerra sua participação no torneio com dois resultados negativos, tendo perdido a primeira partida para o time argentino também por 3 sets a 0.

O Jogo

Se mostrando superior logo no início, o Praia Clube indicava com boa distribuição de jogadas e uma defesa consistente que não teria dificuldades na partida. O time mineiro logo abriu boa vantagem no placar e, sem esforço, só precisou administrar para vencer a etapa inicial. O domínio das mineiras era tão grande que o time do Olympic fez apenas dois pontos no set, e em dois erros do Praia. Na saída de rede, a oposta cubana Ramirez deu números finais à parcial, fechando em 25 a 2.

Na segunda etapa o panorama da partida se manteve, mesmo com o técnico Ricardo Picinin trocando toda a equipe titular que estava em quadra. Conservando o ritmo inicial, dessa vez o Olympic-BOL deu um pouco mais de trabalho ao time mineiro. Porém, nada que impedisse o atropelamento do time da casa. No ataque de Ellen, o Praia fechou a parcial em 25 a 6, ficando cada vez mais próximo de uma vitória bastante tranquila.

Abusando do entrosamento e da experiência, no terceiro e derradeiro set o Praia Clube confirmou seu favoritismo e a grande vantagem na partida. Com bons ataques e seguro na defesa, as mineiras proporcionaram mais um show contra o time praticamente sub-20 do adversário boliviano. Maior pontuadora do jogo com 12 pontos marcados, a oposta Malu comandou a equipe mineira que, assim como nos dois sets anteriores, se mostrou muito superior ao seu oponente da noite. Com a atacante Carla, o Praia fechou o set também em 25 a 6 e venceu a partida por 3 sets a 0.