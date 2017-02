Invicto no Sul-americano, Picinin analisa desempenho do Praia na primeira fase: “Fechamos bem”

Foto: Divulgação/Praia Clube

O Praia Clube venceu o Villa Dora, da Argentina, por 3 sets a 0 e garantiu a primeira posição da chave A. Com vantagens de até dez pontos, a equipe brasileira conseguiu dominar com tranquilidade os três sets disputados.

Na partida da estreia, o Praia chegou a fazer 25 a 2 no Olympic, uma diferença enorme na pontuação. O técnico Ricardo Picinin comentou sobre a diferença no nível de dificuldade entre as duas partidas.

“A Argentina tem um campeonato com equipes bastante competitivas, então são jogadoras com um pouco mais de rodagem. A gente conseguiu fechar bem essa etapa e agora é pensar na semifinal e final porque provavelmente são duas pedreiras”, disse.

Além disso, o treinador decidiu manter o time titular em quadra durante muito tempo da partida. Sabendo da importância de um ritmo de jogo, Picinin já mira a semifinal do torneio, onde encara o San Martin.

“Senão ficamos dois dias sem entrar em quadra, porque hoje de manhã fizemos um trabalho de recepção, mas as jogadoras precisam fazer essa parte de jogo. Então já é tentando aumentar o volume de jogo. A gente não espera facilidade amanhã. Tive oportunidade de ir a Uberaba no Sul-americano de seleções, nunca jogamos lá. Ginásio muito bom, torcida apaixonada pelo vôlei. Acho que a cidade merece essa semifinal e que traga sorte para nós”, completou.

O Praia Clube irá enfrentar o San Marin (PER) pela semifinal. A partida será nesta sexta-feira (17), às 18h30, no Centro Olímpico, em Uberaba.