Rio de Janeiro derrota San Martin por 3 sets a 0 no Sul-Americano e chega invicto à semifinal

Foto: Divulgação/Rexona-Sesc

O Rexona-Sesc venceu o San Martin por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/11 e 25/16 na noite desta quinta-feira (16), pelo Campeonato Sul-americano de Vôlei. O jogo, que aconteceu em Uberaba, deu às cariocas a liderança do grupo B e a segunda vitória na competição.

Com o triunfo, o Rio avançou à semifinal do torneio, onde enfrenta o segundo colocado do Grupo A, Villa Dora, nesta sexta-feira (17), às 18h30.

Praia Clube vence Villa Dora no Sul-americano e avança para a semifinal do torneio

No início do primeiro set, as peruanas dominaram o placar, mostrando eficiência no ataque e na defesa. Mas com belos saques e a ajuda de Carol e Gabi, as cariocas conseguiram abrir o placar no final do set e encerrar por 25 a 16.



O segundo set foi um pouco mais favorável para o Rexona, que conseguiu segurar as investidas das meninas do San Martin. Logo, as peruanas ficaram para trás, e o Rio fechou o set por 25 a 11.

Na terceira etapa, as cariocas começaram bem, mas tiveram um pouco mais de dificuldade de segurar a arrancada peruana. O placar ficou lado a lado, com uma diferença de apenas dois pontos. Por alguns erros do San Martin, o Rexona finalizou o último set por 25 a 16.