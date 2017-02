Vaga carimbada: Praia Clube derrota San Martin e pega o Rio na final do Sul-Americano

Depois de passar com tranquilidade por Villa Dora, da Argentina, e Olympic, da Bolívia, o Praia Clube chegou à semifinal do Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei e conseguiu um novo triunfo. Nessa sexta (17), as mineiras bateram o San Martin, do Peru, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/23 e 25/13, em Uberaba.

A vitória deu ao Praia Clube uma vaga na grande decisão do Sul-americano, onde enfrenta o Rio de Janeiro neste sábado (18), às 21h30 (de Brasília), em Uberlândia. O confronto, que vale o título da competição continental, coloca em quadra líder e vice-líder da Superliga. No torneio nacional, o Rio dispara na ponta com 50 pontos, sete a mais que as mineiras, que têm 43.

O duelo entre as duas equipes refaz a final da última edição da Superliga, vencida pelas cariocas. Ainda, o Praia terá a missão de quebrar uma invencibilidade de 21 vitórias do Rio, no qual nunca venceram as cariocas. A partida deste sábado é a primeira final internacional das mineiras.

San Martin até esboça pressão, mas o Praia Clube passa bem pelas peruanas

Com as irmãs Ângela e Leslie Leyva do outro lado da quadra, duas peças importantes não só do San Martin, mas também da Seleção Peruana, o Praia Clube precisou forçar bastante o saque para tentar atrapalhar a recepção das adversárias. Explorando bem o fundamento, as mineiras levaram o primeiro set por 25 a 18 e deram o primeiro passo para chegarem na decisão do Sul-Americano.

Depois de passar bem na primeira etapa, o Praia Clube viu o San Martin assumir a ponta do placar no início do segundo set, abrindo 4 a 2. Jogando em casa, as mineiras trataram logo de evitar sustos e viraram para 5 a 4, com Fabiana e Ramirez se destacando. Mas as irmãs selecionáveis do Peru não queriam ver as brasileiras abrindo 2 a 0 no placar e ajudaram o San Martin a fazer 16 a 13. Na reta final da etapa, as equipes empataram em 20 a 20, mas o Praia acabou liquidando o segundo set em 25 a 23.

Nada de ser surpreendido em casa. Foi com esse pensamento que as mineiras iniciaram a última etapa do duelo, por meio de um bom repertório de jogadas de Fabiana. O San Martin não conseguiu conter o ímpeto do Praia, que chegou a fazer 13 a 7. Justamente Fabiana, destaque do terceiro set, amorteceu um ataque no bloqueio adversário e fechou a conta em 25 a 13 para as meninas de Uberlândia, carimbando vaga na grande decisão do Sul-americano.