Jogo Praia Clube x Rio de Janeiro ao vivo online pelo Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA FINAL DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO FEMININO DE VÔLEI, A SER DISPUTADO NA ARENA PRAIA, EM UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, ÀS 21H30 DO DIA 18 DE FEVEREIRO.

Quer as respostas? Então fique ligado na VAVEL Brasil a partir de 21h30 deste sábado, onde as meninas jogam lá em Uberlândia e você acompanha lance a lance dessa grande partida aqui.

O Rio defenderá o título da competição, conquistando a quarta taça do Sul-Americano? Ampliará sua hegemonia no panorama dos confrontos com o Praia, mantendo sua invencibilidade para cima das mineiras?

O Praia vai conquistar o título do Sul-Americano em sua primeira participação no torneio? Conseguirá vencer o Rio pela primeira vez na história, vingando a final da última Superliga?

SUPERLIGA!

Na Superliga Feminina, o Rio de Janeiro é o atual líder, com 50 pontos, e o Praia é o segundo, com 43. As duas equipes voltam a se enfrentar pela competição no dia 10 de março, na 11º rodada, última antes dos play-offs.

Se o Rio defende o título do Sul-Americano, o Praia disputa pela primeira vez uma final de torneio internacional. O campeão tem ainda vaga garantida no Mundial de Clubes, outra competição que, se concretizada, será novidade para as mineiras.

Pela Superliga 2016/2017, as cariocas venceram as mineiras por 3 sets a 0, parciais de 20/25, 11/25 e 21/25. O jogo também foi na Arena Praia, palco da decisão desta noite.

Mas a última vez que o torcedor praiano foi à Arena Praia para assistir a um confronto entre Praia Clube e Rio de Janeiro, o resultado não o deixou contente.

FALA, WALEWSKA!

"Estamos em casa, diante da nossa torcida, e ela pode nos ajudar muito a conseguir esse título e também a vaga para o Mundial de Clubes", disse a central do time mineiro.

Para isso, o Praia conta com sua torcida, já que é o anfitrião da competição.

TABU!

O Praia Clube nunca venceu o Rio de Janeiro em confrontos oficiais. Foram 21 jogos e predomínio total das cariocas. A quebra desse tabu virá no 22º duelo entre as duas equipes?

Pela semifinal da Copa do Brasil, em janeiro deste ano, as equipes se enfrentaram, e novamente o triunfo ficou nas mãos das cariocas. Mas esse panorama de vitórias do Rio vai ainda além...

Revanche, Praia?

A última edição da Superliga foi vencida pelo Rio de Janeiro, que bateu justamente o Praia Clube na grande final. O jogo deste sábado marca o reencontro dos dois times em uma decisão.

Rexona-Sesc vence Villa Dora-ARG e vai à decisão do Sul-Americano de Vôlei

Com as duas vitórias, as meninas de Bernardinho avançaram à semifinal da competição em primeiro no Grupo B e enfrentaram o Villa Dora-ARG. Fácil para as brasileiras, que fizeram 25/10, 25/6 e 25/16, 3 sets a 0, e chegaram à decisão do torneio.

E O RIO?

As cariocas também começaram com o pé direito no Sul-Americano, vencendo as argentinas do Boca Juniors por 3 a 0 (parciais de 25/17, 25/8 e 25/8). Em seguida, enfrentaram o San Martin-BOL e novamente saíram de quadra com um triunfo na conta: 25/16, 25/11 e 25/16 e outro 3 a 0.

Vaga carimbada: Praia Clube derrota San Martin e pega o Rio na final do Sul-Americano

Na semifinal, as mineiras enfrentaram o San Martin-PER, que tinha avançado em segundo no Grupo B. Com parciais de 25/18, 25/23 e 25/13, as brasileiras derrotaram as peruanas por 3 sets a 0 e garantiram vaga na final.

Isso mesmo, torcedor! Você não leu errado, tampouco foi redigido de maneira incorreta: o Praia conseguiu vencer um set pelo incrível placar de 25 a 2 contra o Olympic.

CAMINHO DO PRAIA

Pelo Grupo A, o Praia estreou com vitória sobre o Olympic-BOL por 3 sets a 0 (parciais de 25/2, 25/6 e 25/6) e depois bateu o Villa Dora-ARG também por 0 (parciais de 25/15, 25/11 e 25/13).

Os dois times chegam à decisão sem ter perdido nenhum set na competição até então, em que fizeram duas partidas pela primeira fase e depois disputaram a semifinal.

Já o Praia Clube está jogando o Sul-Americano pela primeira vez na história e é o time-sede do torneio. As mineiras, tanto quanto as cariocas, estão de olho em uma vaga no Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 8 e 14 de maio, no Japão.

O Rio de Janeiro é o atual campeão da competição, depois de ter conquistado também as edições de 2013 e 2015.



Na noite deste sábado (18), o Campeonato Sul-Americano Feminino de vôlei terá uma final brasileira. Praia Clube e Rio de Janeiro decidem a competição a partir das 21h30, em Uberlândia.