É tetra! Rio de Janeiro bate 'freguês' Praia Clube e conquista Sul-Americano

É tetra! O Rio de Janeiro derrotou o Praia Clube por 3 sets a 1 na noite deste sábado (18), na Arena Praia, em Uberlândia/MG, e conquistou o Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei. Superior, a equipe carioca venceu as mineiras com parciais de 19/25, 25/20, 19/25 e 10/25, na casa das adversárias.

Esse é o quarto título do Rio de Janeiro no torneio continental, tendo levantado o troféu da competição em 2013, 2015, 2016 e nesta edição. Conquista consecutiva das cariocas, que ampliaram uma invencibilidade incrível para cima do Praia: são 22 confrontos oficiais, todos vencidos pelo Rio.

Com o título, o time de Bernardinho garantiu vaga no Campeonato Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 8 e 14 de maio, em Kobe, no Japão.

Rio de Janeiro é mais eficaz e dá show no último set

Após um início de jogo muito equilibrado, as equipes começaram a errar muito, com o nervosismo tomando conta das jogadoras. Não à toa, houve 23 pontos somente em erros no primeiro set. Mas no final, as meninas do Rio de Janeiro saíram na frente, fechando o set em 25 a 19.

Na segunda etapa, contudo, o Praia voltou melhor. A central Fabiana esteve muito bem, destacando-se tanto nos ataques quanto nos bloqueios. A equipe mineira chegou a abrir 15 a 9, emplacando quatro pontos consecutivos. Já o time do Rio demonstrava muita instabilidade a cada ponto, não conseguindo impedir o empate, e o Praia Clube fechou em 25 a 20.

Já o terceiro set lembrou o primeiro, no qual o equilíbrio prevaleceu. Mas, além disso, as jogadoras se mostraram mais nervosas devido às decisões da arbitragem. Tássia, líbero do Praia, chegou a levar cartão vermelho por contestar uma não marcação do juiz em lance de dois toque de uma adversária. Confusões arbitrárias à parte, o Rio de Janeiro foi mais eficiente na reta final do set, liquidando o set em 25 a 19 – mesmo placar da primeira parcial.

O clube carioca sobrou no quarto set, abrindo seis pontos de vantagem logo no início da partida, e se mostrando muito mais consistente do que as mineiras. Com destaque par a oposta Monique, as comandadas de Bernardinho venceram o quarto set por incríveis 25 a 10.