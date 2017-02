Bernardinho celebra Sul-Americano e já pensa em crescer na Superliga

Foto: Divulgação/Rexona

Na noite deste sábado (18), a equipe do Rexona-Sesc mais uma vez conquistou o título do Sul-Americano de clubes feminino. Tetracampeã do torneio, dessa vez a decisão foi contra um adversário conhecido das cariocas. Debutante, o Dentil/Praia Clube não foi páreo para o experiente time do técnico Bernardinho.

Colecionador de conquistas, Bernardinho chegou ao seu terceiro título consecutivo do torneio com a equipe carioca. No entanto, ao que parece, o técnico multicampeão não pensa em parar por aí. Líder da Superliga, ele quer foco total na competição a partir de agora e comentou a importância do torneio e da vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em maio, no Japão.

"O Sul-Americano foi vencido, mas precisamos pensar na Superliga. Uma conquista importante, diante de um grande time, na casa deles. É uma competição onde o investimento é muito alto, jogamos contra equipes brasileiras e estrangeiras. Vamos tentar fazer um bom Mundial também, isso depois de uma boa Superliga. Quem sabe seja necessário mexer em algumas coisas, precisamos trabalhar bem, a reta final será um "tour de force", são quatro partidas muito difíceis e temos que tentar manter a liderança. Depois vamos pensar no Mundial. Sabemos agora que a nossa temporada vai até maio, ou seja, quando terminar a superliga em abril, que nós esperamos estar na final, nós vamos até maio trabalhando forte", concluiu.