Monique exalta volume de jogo do Rexona-Sesc na decisão: "Dificultamos para elas"

Foto: Divulgação/Rexona

A experiência e tranquilidade da equipe do Rexona-Sesc sobressaiu novamente em uma decisão de competição. Neste sábado (18), o time carioca derrotou por 3 sets a 1 o Praia Clube pela final do Campeonato Sul-Americano.

Eleita a melhor oposta da competição, Monique analisou como foi a partida e aproveitou para ressaltar que agora o foco total é na Superliga feminina, competição que as cariocas lideram isoladamente com 50 pontos ganhos.

"Começamos errando muito o contra-ataque. Quando acabou o primeiro set, o Bernardo falou que tinham sido 10 contra-ataques e nós não fizemos nenhum ponto. Nosso volume de jogo é muito bom, a gente não pode perder o contra-ataque, é ali que o placar abre. Sacamos muito bem, dificultamos o passe delas e soubemos marcar as principais atacantes, então o jogo para elas dificultou muito. No final, abrimos uma boa vantagem e conseguimos fechar o jogo. Agora temos que voltar o foco para Superliga. Conseguimos a classificação, ótimo. Mas depois, quando acabar, a gente pensa no Mundial. Está muito cedo ainda", comentou.

Essa é a segunda passagem de Monique pelo Rexona-Sesc. A experiente oposta de 30 anos chegou ao clube em 2007, permanecendo até 2010. Em 2015, acertou sua volta. Monique também teve passagens por Macaé, Sesi-SP e chegou a atuar por três anos no próprio Praia Clube.