Cruzeiro derrota Montes Claros em clássico mineiro pelo Sul-Americano de Clubes

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira (22), um clássico mineiro do vôlei marcou a rodada do Sul-Americano de Clubes masculino. Representantes do Brasil no torneio, Cruzeiro e Montes Claros se enfrentaram no ginásio poliesportivo Tancredo Neves, onde está sendo realizada a competição nesta temporada. Estreante, a equipe celeste levou a melhor na partida vencendo pelo placar de 3 sets a 0 (25/21; 25/23 e 25/15).

No clássico mineiro o Cruzeiro demonstrou porque é uma das melhores equipes de vôlei do país e deixou claro que vem forte para conquistar o tetracampeonato do torneio. Com um saque potente e o ataque em sintonia, o time celeste foi superior durante boa parte da partida. Quando foi exigido, usou da experiência para conseguir administrar a vantagem e induzir o adversário ao erro. Assim conquistou sua primeira vitória no Sul-Americano.

O Jogo

A partida iniciou com a equipe do Cruzeiro em cima do adversário. Com força no ataque e se utilizando do bloqueio, os visitantes abriram vantagem no placar logo no começo da parcial e não tiveram muitas dificuldades para sair na frente no clássico desta noite. Apesar de ter que correr atrás do marcador, o time do Montes Claros foi aguerrido e buscava a melhor maneira de implementar seu jogo. Entretanto, a equipe celeste soube ser mais eficiente e no contra-ataque fechou o primeiro set em 25 a 21.

Necessitando empatar a partida, o Montes Claros voltou para o segundo período forçando o saque e mais ativo no jogo. Apesar da parcial mais equilibrada, a equipe do norte de Minas Gerais não conseguiu segurar o ímpeto do experiente time cruzeirense. Atrás do marcador em boa parte do período novamente, o mandante chegou a empatar o placar usando bem o bloqueio. Porém, não foi suficiente. Se aproveitando do erro de ataque adversário, o Sada Cruzeiro fez 2 sets a 0, fechou a etapa em 25 a 23 e se aproximou da vitória no clássico mineiro.

Pelo terceiro e derradeiro set, o Cruzeiro manteve seu bom desempenho no jogo. Como no primeiro período, o time celeste abriu vantagem logo no início e administrou com certa tranquilidade. Desmotivado, o Montes Claros cometeu muitos erros no ataque e facilitou a vitória do adversário, que aplicou a maior vantagem na partida, fechando o set em 25 a 15 e o jogo em 3 sets a 0.

Montes Claros vence na estreia

Disputando sua segunda partida na competição, apesar da derrota no clássico, o Montes Claros ainda pode sonhar com a classificação. Isso por causa do triunfo na estreia contra a equipe do Bohemios. Mandante do torneio, o time mineiro venceu os uruguaios com facilidade, aplicando 3 sets a 0 (25/15, 25/9 e 25/21) na noite da última terça-feira (21).