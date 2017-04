Jogo 5: Rio de Janeiro e Minas se enfrentam para decidir quem vai à final da Superliga

Capítulo final. O Rio de Janeiro lutou, suou, e não permitiu que a série acabasse de maneira precoce. Perdendo por 2 a 1, foi à Belo Horizonte e surpreendeu: diante de um Ginásio lotado, vitória por 3 sets a 1 (25/12, 25/18, 27/29 e 25/23) e quinto jogo confirmado. Do outro lado, o Minas tenta repetir o feito de vencer as cariocas fora de casa pela terceira vez seguida. Nesta sexta-feira (14), às 20h, na Arena da Barra, as equipes decidem quem será a finalista da Superliga 2016/2017. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

Comandadas pelo técnico Bernardinho, o Rio terá uma vantagem que não vem surtindo efeito na semifinal: por ter feito melhor campanha na primeira fase, decidirá a eliminatória em casa. Na série melhor de cinco, todas as vitórias foram da equipe visitante. Nos dois jogos em BH, vitórias cariocas. Nos dois no RJ, vitórias mineiras.

Buscando espantar a má fase como mandante, o Rio de Janeiro sonha com 13ª final seguida de Superliga. Maior campeão da história do torneio, já levantou o troféu em 11 oportunidades, contra apenas duas das mineiras. Estar presente em todas as finais nos últimos 12 anos é motivo de confiança para a oposta Monique, que confia na força do grupo para conquistar a cassificação.

"É a nossa sobrevivência. É uma série de altos e baixos, fizemos um primeiro jogo muito bom, mas depois caímos demais de rendimento. Ainda temos uma chance, não tem nada definido, a série está aberta e a gente está 100% focada. Sempre fomos um time forte coletivamente, não temos um destaque individual, mas sim um grupo, e agora é a hora da gente se fechar como um grupo", comentou.

(Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV)

Visitante indesejado, o Minas terá de escalar a montanha e vencer fora de casa pela terceira vez se quiser voltar a uma final após 14 anos - a última vez foi na temporada 2003/2004, onde acabou derrotado pelo Osasco. O último título foi ainda mais longe, na temporada 2001/2002. O retrospecto positivo anima a levantadora Naiane, que mantém os pés no chão para a série.

"É uma fase longa. Precisamos continuar focadas, com o pé no chão, estudando nossos erros e trabalhando nossos pontos positivos para, se Deus quiser, conseguir matar esse jogo em casa. O psicológico precisa estar bem estruturado. Mas é um jogo. É tática, defesa, ter volume de jogo. É muito importante para a nossa equipe", declarou.

(Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV)

Caminho até a final da Superliga 2016/2017

Jogo 1: Minas (MG) 0 x 3 Rio de Janeiro (RJ), às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) (20/25, 19/25 e 18/25).



Jogo 2: Rio de Janeiro (RJ) 1 x 3 Minas (MG), às 21h30, no Tijuca T.C., no Rio de Janeiro (RJ) - (22/25, 21/25, 25/21 e 19/25).

Jogo 3: Rio de Janeiro (RJ) 2 x 3 Minas (MG), às 21h30, no Tijuca T.C., no Rio de Janeiro (RJ) - (21/25, 25/13, 25/21, 23/25 e 8/15).

Jogo 4: Minas (MG) 1 x 3 Rio de Janeiro (RJ), às 21h30, na Arena Minas, Belo Horizonte (MG) - (25/12, 25/18, 27/29 e 25/23).

Jogo 5: Rio de Janeiro (RJ) x Minas (MG), às 20h, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro (RJ).