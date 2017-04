Jogo 5: Rio de Janeiro x Minas pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei

Google Plus

RIO (2) 25 X 20 (1) MINAS (4º SET) - FIM DE JOGO! O RIO DE JANEIRO ESTÁ NA FINAL DA SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI 2016/2017!

RIO (2) 24 X 20 (1) MINAS (4º SET) - Minas salva o segundo match point.

RIO (2) 24 X 19 (1) MINAS (4º SET) - Minas salva o primeiro match point.

RIO (2) 24 X 18 (1) MINAS (4º SET) - MATCH POINT PARA O RIO DE JANEIRO!

RIO (2) 23 X 18 (1) MINAS (4º SET) - Ponto para o Minas. Torcida já começa a solta gritos de "eliminado" para as mineiras.

RIO (2) 23 X 17 (1) MINAS (4º SET) - Monique coloca no chão. Rio está a dois pontos da final da Superliga.

RIO (2) 22 X 17 (1) MINAS (4º SET) - Outro ponto do bloqueio do Minas.

RIO (2) 22 X 16 (1) MINAS (4º SET) - Bloqueio funciona, mas a bola sai. Ponto para o Minas.

RIO (2) 22 X 15 (1) MINAS (4º SET) - QUINTO PONTO SEGUIDO PARA O RIO! Técnico do Minas pede tempo.

RIO (2) 21 X 15 (1) MINAS (4º SET) - Minas se enrola na recepção e dá o quarto ponto seguido para o Rio.

RIO (2) 20 X 15 (1) MINAS (4º SET) - Monique brilha na rede e coloca no chão para o Rio.

RIO (2) 19 X 15 (1) MINAS (4º SET) - Juciely de novo! Ponto para o Rio!

RIO (2) 18 X 15 (1) MINAS (4º SET) - Juciely ataca, mas bloqueio do Minas se enrola e a bola cai.

RIO (2) 17 X 15 (1) MINAS (4º SET) - Bloqueio do Minas funciona e vantagem diminui. Bernardinho pede tempo.

RIO (2) 17 X 14 (1) MINAS (4º SET) - Hooker é bloqueada, mas a bola cai pra fora.

RIO (2) 17 X 13 (1) MINAS (4º SET) - Carol Gataz erra a deixada. Bola na rede e ponto para o Rio.

RIO (2) 16 X 13 (1) MINAS (4º SET) - Rio se enrola e entrega o ponto para o Minas.

RIO (2) 16 X 12 (1) MINAS (4º SET) - Bola desvia no bloqueio e o Rio marca.

RIO (2) 15 X 12 (1) MINAS (4º SET) - Rio bloqueia duas vezes, mas a bola sobra para o Minas que não desperdiça a terceira chance.

RIO (2) 15 X 11 (1) MINAS (4º SET) - Linda deixadinha de Juciely para o Rio.

RIO (2) 14 X 11 (1) MINAS (4º SET) - Bola volta de graça para o Rio, mas Natália joga pra fora.

RIO (2) 14 X 10 (1) MINAS (4º SET) - Gabi coloca no chão e marca para o Rio.

RIO (2) 13 X 10 (1) MINAS (4º SET) - Belo ataque do Minas. Fabi não consegue defender.

RIO (2) 13 X 9 (1) MINAS (4º SET) - Rio explora o bloqueio e obriga o técnico do Minas a partir tempo mais uma vez.

RIO (2) 12 X 9 (1) MINAS (4º SET) - Gabi saca bem e o Minas erra na recepção.

RIO (2) 11 X 9 (1) MINAS (4º SET) - Ponto do Rio de Janeiro após erro no bloqueio do Minas.

RIO (2) 10 X 9 (1) MINAS (4º SET) - Bloqueio funciona e Minas encosta no placar.

RIO (2) 10 X 8 (1) MINAS (4º SET) - Minas engana o bloqueio do Rio e ataca no um contra um.

RIO (2) 10 X 7 (1) MINAS (4º SET) - Rio coloca a bola no chão e o técnico do Minas pede tempo.

RIO (2) 5 X 3 (1) MINAS (4º SET) - Carol Gataz ataca pra fora. Ponto para o Rio.

RIO (2) 4 X 3 (1) MINAS (4º SET) - Gabi explora o bloqueio do Minas e marca.

RIO (2) 3 X 3 (1) MINAS (4º SET) - Bloqueio do Minas funciona, mas a bola sai de quadra.

RIO (2) 2 X 3 (1) MINAS (4º SET) - Rio ataca pra fora.

RIO (2) 2 X 2 (1) MINAS (4º SET) - Saque na rede do Minas.

RIO (2) 1 X 2 (1) MINAS (4º SET) - Bom ataque de Hooker, para o Minas ficar novamente em vantagem.

RIO (2) 1 X 1 (1) MINAS (4º SET) - Bloqueio do Rio funciona.

RIO (2) 0 X 1 (1) MINAS (4º SET) - Minas marca o primeiro ponto no quarto set.

RIO (2) 21 X 25 (0) MINAS (3º SET) - DRUSSYLA FICA NA REDE E O MINAS FECHA O SET!

RIO (2) 21 X 24 (0) MINAS (3º SET) - Rio salva o segundo set point.

RIO (2) 20 X 24 (0) MINAS (3º SET) - Juciely coloca no chão.

RIO (2) 19 X 24 (0) MINAS (3º SET) - SET POINT PARA O MINAS!

RIO (2) 19 X 23 (0) MINAS (3º SET) - Erro de recepção do Rio.

RIO (2) 19 X 22 (0) MINAS (3º SET) - Gabi exagera na força e manda pra fora. Minas abre três pontos.

RIO (2) 19 X 21 (0) MINAS (3º SET) - Hooker coloca no chão.

RIO (2) 19 X 20 (0) MINAS (3º SET) - Gabi explora o bloqueio do Minas e marca.

RIO (2) 18 X 20 (0) MINAS (3º SET) - Erro de recepção do Rio. Bernardinho pede tempo.

RIO (2) 18 X 19 (0) MINAS (3º SET) - Saque pra fora do Rio.

RIO (2) 18 X 18 (0) MINAS (3º SET) - Hooker pisa na linha e o ponto é do Rio.

RIO (2) 17 X 18 (0) MINAS (3º SET) - Rio tem chances para virar, mas bloqueio do Minas funciona.

RIO (2) 17 X 17 (0) MINAS (3º SET) - BLOQUEIO DO RIO E PARTIDA EMPATADA! Técnico do Minas pede tempo!

RIO (2) 16 X 17 (0) MINAS (3º SET) - Erro de recepção do Minas. Ponto do Rio.

RIO (2) 15 X 17 (0) MINAS (3º SET) - Bola fora, mas desviou no bloqueio. Ponto do Rio.

RIO (2) 14 X 17 (0) MINAS (3º SET) - Bloqueio do Minas funciona novamente. Três pontos de vantagem.

RIO (2) 14 X 16 (0) MINAS (3º SET) - Saque pra fora do Rio.

RIO (2) 14 X 15 (0) MINAS (3º SET) - Rio usa o bloqueio e marca mais uma vez.

RIO (2) 13 X 15 (0) MINAS (3º SET) - Hooker ataca bem e atrapalha a reação do Rio. Minas dois pontos na frente.

RIO (2) 13 X 14 (0) MINAS (3º SET) - Drussyla encontra uma brecha na defesa e coloca no chão. Rio encosta.

RIO (2) 12 X 14 (0) MINAS (3º SET) - Minas se enrola no levantamento e dá o ponto de graça para o Rio.

RIO (2) 11 X 14 (0) MINAS (3º SET) - Bola desvia no bloqueio e é ponto para o Minas.

RIO (2) 11 X 13 (0) MINAS (3º SET) - Juciely aproveita o levantamento ruim do Minas e crava.

RIO (2) 10 X 13 (0) MINAS (3º SET) - Minas usa o bloqueio do Rio e abre três pontos de vantagem.

RIO (2) 10 X 12 (0) MINAS (3º SET) - Hooker ataca bem e Minas reabre a vantagem.

RIO (2) 10 X 11 (0) MINAS (3º SET) - Saque pra fora do Minas.

RIO (2) 9 X 11 (0) MINAS (3º SET) - Fabi salva de maneira espetacular, mas bloqueio do Minas funciona e a bola cai na quadra do Rio.

RIO (2) 9 X 10 (0) MINAS (3º SET) - Jaqueline ataca pra fora e o Rio encosta no placar.

RIO (2) 8 X 10 (0) MINAS (3º SET) - Hooker ataca, Minas marca seu quarto ponto seguido e Bernardinho pede tempo.

RIO (2) 8 X 9 (0) MINAS (3º SET) - Ace do Minas! Placar vira!

RIO (2) 8 X 8 (0) MINAS (3º SET) - Árbitro marca dois toques do Rio. Minas empata.

RIO (2) 8 X 7 (0) MINAS (3º SET) - Saque pra fora do Minas.

RIO (2) 8 X 6 (0) MINAS (3º SET) - Bloqueio do Rio funciona mais uma vez. Técnico do Minas pede tempo.

RIO (2) 7 X 6 (0) MINAS (3º SET) - Lindo saque do Rio para retomar a vantagem no placar.

RIO (2) 6 X 6 (0) MINAS (3º SET) - Bloqueio duplo do Rio para colocar a bola no chão e empatar a partida.

RIO (2) 5 X 6 (0) MINAS (3º SET) - Minas saca na rede.

​RIO (2) 4 X 6 (0) MINAS (3º SET) - Jaqueline ataca bem e o Rio não consegue segurar.

​RIO (2) 4 X 5 (0) MINAS (3º SET) - Juciely explora o bloqueio do Minas e marca.

​RIO (2) 3 X 5 (0) MINAS (3º SET) - Belo saque de Minas. Abrem dois pontos no placar.

​RIO (2) 3 X 4 (0) MINAS (3º SET) - Bloqueio de Minas funciona e tomam à frente na parcial.

​RIO (2) 3 X 3 (0) MINAS (3º SET) - Erro de passe do Rio e ponto de graça para o Minas.

​RIO (2) 3 X 2 (0) MINAS (3º SET) - Linda deixada do Minas. Fabi não salva por pouco.

​RIO (2) 3 X 1 (0) MINAS (3º SET) - Outro belo bloqueio do Rio de Janeiro, para abrir dois pontos no terceiro set.

​RIO (2) 2 X 1 (0) MINAS (3º SET) - Minas se enrola com a bola e entrega o ponto de graça para o Rio.

​RIO (2) 1 X 1 (0) MINAS (3º SET) - Bloqueio do Rio funciona! Ponto para o Rio!

​RIO (2) 0 X 1 (0) MINAS (3º SET) - Hooker ataca bem e o Minas marca o primeiro ponto do terceiro set.

​RIO (1) 26 X 24 (0) MINAS (2º SET) - HOOKER PARA NO BLOQUEIO E O RIO DE JANEIRO FECHA O SEGUNDO SET EM 27 MINUTOS!

​RIO (1) 25 X 24 (0) MINAS (2º SET) - Drussyla acerta a largadinha e marca. Novo set point.

​RIO (1) 24 X 24 (0) MINAS (2º SET) - Minas explora o bloqueio do Rio e salva o set point.

​RIO (1) 24 X 23 (0) MINAS (2º SET) - LINDO ATAQUE DE GABI! SET POINT PARA O RIO!

​RIO (1) 23 X 23 (0) MINAS (2º SET) - Rio se enrola na devolução e o Minas empata. Bernardinho pede tempo.

​RIO (1) 23 X 22 (0) MINAS (2º SET) - Belo ataque de Jaqueline, sem chance para Fabi.

​RIO (1) 23 X 21 (0) MINAS (2º SET) - Monique coloca no chão para o Rio.

​RIO (1) 22 X 21 (0) MINAS (2º SET) - Árbitro marca dois toque do Rio. Ponto para Minas.

​RIO (1) 22 X 20 (0) MINAS (2º SET) - Carol crava para o Rio.

​RIO (1) 21 X 20 (0) MINAS (2º SET) - Um belo rally, Minas e Rio salvam bolas difíceis, mas Juciely ataca na rede.

​RIO (1) 21 X 19 (0) MINAS (2º SET) - BLOQUEIO DE GABI! O RIO ABRE DOIS PONTOS! Técnico do Minas pede tempo mais uma vez.

​RIO (1) 20 X 19 (0) MINAS (2º SET) - Robertinha devolve de primeira no levantamento e vira para o Rio.

​RIO (1) 19 X 19 (0) MINAS (2º SET) - Árbitro marca desvio no bloqueio e ponto para o Rio. Jogadoras do Minas reclamam. Técnico mineiro pede tempo.

​RIO (1) 18 X 19 (0) MINAS (2º SET) - Hooker ataca pra fora e o Rio volta a encostar.

​RIO (1) 17 X 19 (0) MINAS (2º SET) - Gabi ataca pra fora e o ponto é de Minas.

​RIO (1) 17 X 18 (0) MINAS (2º SET) - Saque de Minas para na rede.

​RIO (1) 16 X 18 (0) MINAS (2º SET) - Arbitragem marca toca no bloqueio e ponto para Minas. Jogadoras do Rio reclamam.

​RIO (1) 16 X 17 (0) MINAS (2º SET) - Hooker voa do fundo da quadra para cravar.

​RIO (1) 16 X 16 (0) MINAS (2º SET) - FUNCIONA O BLOQUEIO DO RIO E A PARTIDA ESTÁ EMPATADA!

​RIO (1) 15 X 16 (0) MINAS (2º SET) - Bom bloqueio do Minas, mas a bola cai fora da quadra e o ponto fica com o Rio.

​RIO (1) 14 X 16 (0) MINAS (2º SET) - Saque pra fora do Rio.

​RIO (1) 14 X 15 (0) MINAS (2º SET) - Juciely ataca entre as bloqueadoras para marcar.

​RIO (1) 13 X 15 (0) MINAS (2º SET) - Bloqueio de Minas funciona novamente e mineiros abre sua maior vantagem no segundo set. Bernardinho pede tempo.

​RIO (1) 13 X 14 (0) MINAS (2º SET) - Ataque pra fora de Carol e o Minas toma à frente no marcador.

​RIO (1) 13 X 13 (0) MINAS (2º SET) - Bloqueio duplo de Minas para marcar e empatar a partida mais uma vez.

​RIO (1) 13 X 12 (0) MINAS (2º SET) - Minas usa o bloqueio do Rio e marca.

​RIO (1) 13 X 11 (0) MINAS (2º SET) - Bloqueio funciona e Rio novamente abre dois pontos.

​RIO (1) 12 X 11 (0) MINAS (2º SET) - Saque na rede de Minas.

​RIO (1) 11 X 11 (0) MINAS (2º SET) - Bola desvio no bloqueio e cai na quadra do Rio. Minas empata o jogo.

​RIO (1) 11 X 10 (0) MINAS (2º SET) - Rio devolve o favor e também saca na rede.

​RIO (1) 11 X 9 (0) MINAS (2º SET) - Saque pra fora de Minas. Ponto do Rio.

​RIO (1) 10 X 9 (0) MINAS (2º SET) - Bola toca no bloqueio e sai. Ponto para Minas.

​RIO (1) 10 X 8 (0) MINAS (2º SET) - Saque na rede do Rio.

​RIO (1) 10 X 7 (0) MINAS (2º SET) - Saque pra fora de Minas.

​RIO (1) 9 X 7 (0) MINAS (2º SET) - Bola desvia no bloqueio e Fabi não consegue salvar.

​RIO (1) 9 X 6 (0) MINAS (2º SET) - Árbitro marca condução de Minas. Ponto do Rio.

​RIO (1) 8 X 6 (0) MINAS (2º SET) - Gabi ataca, usa o bloqueio e a bola cai. Ponto do Rio.

​RIO (1) 7 X 6 (0) MINAS (2º SET) - Hooker usa o bloqueio do Rio e marca.

​RIO (1) 7 X 5 (0) MINAS (2º SET) - Fabi faz milagre e Carol usa o bloqueio para marcar. Rio abre dois pontos.

​RIO (1) 6 X 5 (0) MINAS (2º SET) - Carol ataca pra fora e reclama da arbitragem, pedindo bola dentro.

​RIO (1) 5 X 5 (0) MINAS (2º SET) - Juciely aproveita o bloqueio único para marcar.

​RIO (1) 4 X 5 (0) MINAS (2º SET) - Minas explora o bloqueio e marca novamente.

​RIO (1) 4 X 4 (0) MINAS (2º SET) - Árbitro marca dois toque e Rio empata.

​RIO (1) 3 X 4 (0) MINAS (2º SET) - Recepção ruim de Fabi e Minas vira o jogo.

​RIO (1) 3 X 3 (0) MINAS (2º SET) - Monique ataca pra fora e Minas empata.

​RIO (1) 3 X 2 (0) MINAS (2º SET) - Saque na rede do Rio. Ponto de Minas.

​RIO (1) 3 X 1 (0) MINAS (2º SET) - Gabi aparece no bloqueio para dar um toquinho e marcar.

​RIO (1) 2 X 1 (0) MINAS (2º SET) - Cravada de Drussyla para recolocar o Rio na frente.

​RIO (1) 1 X 1 (0) MINAS (2º SET) - Deixadinha e ponto para o Minas.

​RIO (1) 1 X 0 (0) MINAS (2º SET) - Rio de Janeiro explora o bloqueio e marca o primeiro ponto do segundo set.

​RIO 25 X 15 MINAS (1º SET) - BLOQUEIO DO RIO DE JANEIRO PARA FECHAR O PRIMEIRO SET EM 21 MINUTOS!

​RIO 24 X 15 MINAS (1º SET) - Ponto e set point para o Rio.

​RIO 23 X 15 MINAS (1º SET) - Juciely explora o bloqueio e a bola cai fora.

​RIO 21 X 15 MINAS (1º SET) - Péssima recepção do Rio e terceiro ponto seguido para Minas.

​RIO 21 X 14 MINAS (1º SET) - Bloqueio de Minas funciona. Mais um ponto.

​RIO 21 X 13 MINAS (1º SET) - Bola desvia no bloqueio e cai na quadra do Rio. Ponto para Minas.

​RIO 21 X 12 MINAS (1º SET) - Jaqueline bate pra fora e o Rio amplia.

​RIO 20 X 12 MINAS (1º SET) - Carol crava para o Rio.

​RIO 19 X 12 MINAS (1º SET) - Erro na deixada de Drussyla.

​RIO 19 X 11 MINAS (1º SET) - OPA! Drussyla toca de deixadinha, jogadores do Rio reclamam que a bola tocou no chão, mas a arbitragem mandou seguir. Na resposta, Rio converte.

​RIO 18 X 11 MINAS (1º SET) - Carol aparece no bloqueio e coloca no fundo da quadra.

​RIO 17 X 11 MINAS (1º SET) - AGORA SIM! Drussyla enche a mão e crava para o Rio!

​RIO 16 X 11 MINAS (1º SET) - Drussyla explora o bloqueio, mas a bola não toca em ninguém e sai.

​RIO 16 X 10 MINAS (1º SET) - Ataque de Minas solta a bomba em cima de Roberta, que não consegue reagir.

​RIO 16 X 9 MINAS (1º SET) - Jucieli explora o bloqueio, a defesa de Minas salva, mas a bola volta pra fora.

​RIO 15 X 9 MINAS (1º SET) - Bloqueio do Minas funciona.

​RIO 15 X 8 MINAS (1º SET) - Outro belo saque de Monique, Minas novamente se enrola na recepção e dá o ponto de graça para o Rio.

​RIO 14 X 8 MINAS (1º SET) - Lindo saque de Monique.

​RIO 13 X 8 MINAS (1º SET) - Minas devolve o favor e também manda o saque para fora da quadra.

​RIO 12 X 8 MINAS (1º SET) - Carol saca pra fora.

​RIO 12 X 7 MINAS (1º SET) - Jucieli aparece bem no bloqueio, marca, e Minas pede novo tempo.

​RIO 11 X 7 MINAS (1º SET) - Rio salva bola impossível, Minas se enrola e entrega ponto bobo.

RIO 10 X 7 MINAS (1º SET) - Saque pra fora de Jaqueline.

RIO 9 X 7 MINAS (1º SET) - Bloqueio do Minas funciona e vantagem diminui.

RIO 8 X 6 MINAS (1º SET) - Rio de Janeiro erra na recepção de saque, se recupera, mas vê Hooker não desperdiçar a segunda chance.

RIO 8 X 5 MINAS (1º SET) - Minas explora o bloqueio para marcar.

RIO 8 X 4 MINAS (1º SET) - Lucira enche a mão para cravar.

RIO 7 X 4 MINAS (1º SET) - Jaqueline explora o bloqueio, que se enrola com a bola.

RIO 7 X 3 MINAS (1º SET) - Jucieli coloca outra no chão.

RIO 6 X 3 MINAS (1º SET) - Saque pra fora de Gabi. Ponto do Minas.

RIO 6 X 2 MINAS (1º SET) - Jucilei recebe no um contra um e crava.

RIO 5 X 2 MINAS (1º SET) - Gabi ataca pra fora e o Minas marca seu segundo ponto.

RIO 5 X 1 MINAS (1º SET) - Outro rally, onde a defesa do Minas salvou bolas difíceis, mas Gabi usou o bloqueio para colocar no chão.

RIO 4 X 1 MINAS (1º SET) - Jucieli usa o bloqueio para fazer o quarto ponto do Rio de Janeiro. Técnico do Minas pede tempo.

RIO 3 X 1 MINAS (1º SET) - Saquei voleio, recepção ruim da levantadora e ponto para o Rio de Janeiro.

RIO 2 X 1 MINAS (1º SET) - Hooker ataca pra fora e o Rio de Janeiro toma a dianteira!

RIO 1 X 1 MINAS (1º SET) - Saque na rede e ponto para o Rio de Janeiro.

RIO 0 X 1 MINAS (1º SET) - COMEÇA O JOGO! E o primeiro ponto é de Minas após um belo rally.

Maior campeão, Rio tem 11 títulos e busca a 13ª final seguida. Minas tem 2 títulos e quer voltar à final após 14 anos.

Situação é simples: série melhor de cinco, com duas vitórias para cada lado. Quem vencer, está na final. Enfrentará o Osasco.

Boa noite, torcedor! Rexona-Sesc e Camponesa/Minas fazem o quinta e último jogo da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei 2016/2017 na noite desta sexta-feira (14), na Arena da Barra. A partir de 20h, você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, aqui na VAVEL Brasil!

De volta ao solo mineiro, o Rio precisava vencer a partida para forçar o quinto e decisivo jogo. Com uma partida bastante equilibrada, o Rio impôs sua garra e venceu as adversárias em casa, por 3 sets a 1, levando a decisão da semifinal para a Arena da Barra.

A terceira partida também foi no Tijuca Tênis Clube. Em ótima partida, o Minas venceu o Rio por 3 sets a 1 e ganhou vantagem na série final.

Já no Tijuca Tênis Clube, quem não tomou conhecimento das adversárias foi o Minas. Com uma ótima atuação, mineiras terminaram o segundo jogo em 3 sets a 1 e empataram a série.

A primeira partida da série, disputada na Arena Minas, foi vencida pelo Rio. Mesmo com a pressão da torcida adversária, as cariocas fecharam o primeiro jogo em 3 sets a 0, sem dar chance às adversárias.

As semifinais estão sendo disputadas em uma série melhor de cinco e está empatada em 2 a 2.

O vencedor desta partida enfrentará o Osasco, no dia 23 de abril, às 10h, na Arena da Barra, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Os ingressos para a final já estão à venda.

No início do ano, as equipes se enfrentaram pela final da Copa do Brasil e o Rio de Janeiro venceu por 3 a 0, conquistando seu tricampeonato.

Já a equipe do Minas precisou passar pelo Bauru nas quartas de final, encerrando a sua série melhor de três também em dois duelos: 3 a 2 e 3 a 0. Na primeira fase da Superliga, as mineiras ficaram na quarta colocação, com 42 pontos conquistados.

Antes de avançar aos playoffs, a equipe do Rio de Janeiro terminou a fase de classificação da Superliga 2016/2017, em primeiro lugar com 61 pontos, tendo a melhor campanha do torneio.

O Rio de Janeiro chegou a essa fase da competição depois de passar pelo Pinheiros. Nas quartas de final, a etapa foi decidida por meio de série melhor de três, em que as cariocas venceram dois confrontos, (3 a 1 e 3 a 0), não precisando ser realizado o terceiro jogo da série.