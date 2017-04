Vale vaga na elite: Sesc e Universo se enfrentam em decisão da Superliga B Masculina de Vôlei

Decisão do título da Superliga B está entre SESC-RJ x Jaó (Foto: Alaor Filho)

A decisão da Superliga B Masculina de Vôlei desta temporada vai colocar frente a frente duas equipes debutantes no torneio nacional. Buscando a vaga na elite, Sesc-RJ e Jaó/Universo se enfrentam na tarde deste sábado (15), às 14h10, na Sociedade Hebraica, no Rio de Janeiro.

Com final em partida única, o Sesc garantiu o direito de decidir sob seus domínios após terminar a primeira fase liderando o torneio. A equipe carioca encerrou a fase classificatória somando sete vitórias em oito jogos, com 21 pontos ganhos. Além disso, foram nove partidas vencidas pelo placar de 3 sets a 0. Pelos playoffs, em duas séries melhor de três jogos, os cariocas eliminaram a equipe do Uberlândia pelas quartas de final, e nas semifinais passaram pelo o rival Botafogo, com ambos os confrontos vencidos antecipadamente.

Segundo colocado na fase classificatória, o Jaó/Universo teve campanha semelhante ao oponente da decisão. O clube goiano conquistou 20 pontos no somatório da primeira fase. A diferença se deu devido aos sets disputados, ao contrário do Sesc, o Jaó só conquistou três vitórias pelo placar de 3 sets a 0. Nas séries melhor de três, o time da capital de Goiás venceu o Alfa pelas quartas de final, e garantiu vaga na final ao eliminar o Blumenau. Também com duas vitórias nos playoffs.

Sesc-RJ busca segundo título de sua história e vaga inédita na elite da Superliga

Com um novo projeto, formado oficialmente em outubro do ano passado, o Sesc começou a escrever uma vitoriosa trajetória rapidamente. A equipe carioca conquistou a vaga na segunda divisão da Superliga através da boa campanha no torneio Taça de Prata. Além disso, conquistou o título do Campeonato Estadual ao derrotar o Botafogo pelo placar de 3 sets a 1 (25/14, 19/25, 25/18 e 25/22) na decisão.

Agora, o time comandado pelo bicampeão Giovane Gávio vai atrás do principal objetivo desde sua fundação, a conquista da vaga na elite da Superliga masculina, que pode ser condecorada com o título da divisão inferior do torneio.

Debutante, Universo quer surpreender o adversário novamente

O Jaó/Universo se apega ao desempenho na Superliga B para surpreender o time da casa na decisão. A equipe goiana foi a única a vencer o adversário carioca no torneio. Em fevereiro, atuando em casa, os goianos bateram os cariocas pelo placar de 3 sets a 1 (28/26, 25/19, 11/25 e 25/23). Devolvendo a derrota na Taça de Prata por 3 sets a 0 (25/17, 25/12 e 25/22) e empatando o confronto entre as novas equipes.

Com a chefia do técnico Sidney Papke e comandados dentro de quadra pelo levantador e capitão Fabiano, o Jaó/Universo conta com uma elenco que mescla experiência e juventude. Apostando nessa mistura, o time goiano tentará o título da Superliga B e a vaga inédita para o grupo principal do torneio mais importante do vôlei nacional.