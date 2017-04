Cruzeiro vence Campinas e se aproxima de mais uma final de Superliga

Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV

Nessa quinta (13) o Campinas recebeu o Cruzeiro no Ginásio do Taquaral pela semifinal da Superliga Masculina 2016/2017. Em uma partida bem controlada pelo time mineiros nos dois primeiros sets, uma leve reação dos campineiros no terceiro, mas o restabelecimento da equipe visitante no quarto com uma vitória 3 sets a 1 com parciais de 25/21, 25/19, 21/25 e 25/22.

Com a vitória o time do Cruzeiro abriu 2 a 0 e está apenas uma vitória de fechar a série e avançar para a final, enquanto isso Campinas só pode pensar em triunfo se quiser chegar a decisão do torneio. A série agora volta para Contagem onde será disputado no sábado (22/04) no ginásio do Riacho às 21h30 o terceiro confronto.

O time de Campinas começou bem e pressionando no saque e no bloqueio mas a equipe visitante respondeu bem e equilibrou o placar fazendo 9 a 8, a equipe mineira seguiu bem e melhorou no quesito bloqueio além de ter muita eficiência no ataque fazendo 16 a 11. Na reta final houve até uma reação dos campineiros porém insuficiente para virar o placar do set que ficou em 25 a 21 para o time celeste.

Na segunda parcial o equilíbrio seguiu mais com os mineiros seguindo melhores no ataque e no saque e assim abrindo 9 a 6, com bom domínio e controle a equipe de Marcelo Mendez seguiu conferindo bem no ataque quando necessário mantendo seu bom volume de jogo e abrindo 16 a 12. No fim o Cruzeiro também viu nova aproximação do time paulistas porém manteve bem a vantagem e abriu 2 a 0 fazendo 25 a 19.

No terceiro set a equipe do interior paulista começou bem com a força do seu saque abrindo 9 a 6 no marcador, o time da casa seguiu muito bem nos contra-ataques e na defesa fazendo 17 a 13. O time seguiu bem consistente e pressionando bem com o saque conseguiu fechar a parcial em 25 a 21 e diminuiu em sets para 2 a 1.

Na quarta parcial o time cruzeirense conseguiu começar melhor e controlar melhor sua recepção abrindo assim 8 a 6, o Campinas melhorou na segunda parte além de se aproveitar de alguns erros do rival para encostar no placar que ficou em 16 a 15 Cruzeiro. Na reta final o bloqueio dos mineiros funcionou e a equipe fechou o set em 25 a 22 e o placar em 3 a 1.