Rio supera Minas no quinto jogo e vai à decisão da Superliga Feminina de Vôlei

Não faltou emoção nesta sexta-feira (14) no ginásio da Jeunesse Arena. Rio de Janeiro e Minas se enfrentaram pelo último jogo da série semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Empatados nos confrontos após conquistarem duas vitórias fora de seus domínios, demonstrando o equilíbrio da série, quem errasse mais na partida desta noite estaria fora da final. Melhor para o time carioca, que se recuperou em casa e venceu a partida pelo placar de 3 sets a 1 (25/15, 26/24, 21/25 e 25/20), carimbando mais uma classificação para a decisão do torneio nacional.

Parecia que seria mais tranquilo. Líder isolado da fase classificatória com apenas uma derrota em 22 jogos, o Rio de Janeiro iniciou a série fora de casa vencendo por 3 sets a 0 (20/25, 19/25 e 18/25). Poucos dias depois, em jogo no Rio, foi o Minas que levou a melhor e empatou o confronto, após vencer a partida por 3 sets a 1 (22/25, 21/25, 25/21 e 19/25). O primeiro revés do time carioca como mandante na competição doeu.

No terceiro duelo, outro encontro na cidade maravilhosa. Em um jogo espetacular, vitória do Minas pelo placar de 3 sets a 2 (21/25, 25/13, 25/21, 23/25 e 8/15) e virada nos playoffs para o time mineiro. O jogo quatro era na capital Belo Horizonte, oportunidade do Minas de garantir classificação antecipada para a final. Não deu. O time do Rio se recuperou, venceu por 3 sets a 1 (12/25, 18/25, 29/27 e 23/25) e dessa vez empatou a série memorável, deixando a decisão para o último confronto.

O Rio de Janeiro entrou em quadra decidido a se recuperar em casa nos playoffs e garantir classificação para a final. Comandadas por Juciely, as meninas do técnico Bernardinho atuaram com concentração desde o começo. Demonstrando o volume de jogo corriqueiro da equipe, o Rio anulou o time mineiro e venceu a partida por 3 sets a 1 (25/15, 26/24, 21/25 e 25/20). Garantindo assim sua 13º classificação consecutiva para a finalíssima da Superliga. Agora, as cariocas enfrentam o Osasco na decisão, no maior clássico do voleibol feminino do país.

O Jogo

Logo no início, o Rio de Janeiro demonstrou que estava concentrado em conquistar a vaga para a final da Superliga. Se impondo na parcial, as cariocas perceberam o nervosismo do adversário mineiro, que errava demais, principalmente na sua linha de passe. Se aproveitando das falhas, o Rio abriu vantagem no marcador e não teve dificuldades para fechar o primeiro set em 25 a 15, colocando vantagem na decisão.

Na segunda parcial, o time do Minas sabia que precisava se acalmar. Comandadas pelo técnico Paulo Coco, as mineiras passaram a errar menos e assim equilibraram o período. Entretanto, do outro lado da quadra tinha uma equipe com muita experiência e que não se permitia mais falhar jogando em casa. Com ataque e defesa funcionando, apesar do set equilibrado, o Rio usou sua concentração para fechar o set em 26 a 24, abriu 2 sets a 0 na partida e ficou muito próximo da vaga na decisão.

O terceiro período foi diferente. Em desvantagem no marcador, o aguerrido Minas contou com um grande set da ponteira Jaqueline. Melhorando o fundamento de passe, as mineiras passaram a sacar melhor e complicaram o jogo do adversário. Errando mais, o Rio de Janeiro perdeu a concentração. Com isso, as guerreiras do Minas diminuíram o placar, fechando o set em 25 a 21 e mostrando que não tinha nada decidido na grande série semifinal que as duas equipes proporcionavam.

No quarto e derradeiro set, após as cariocas caírem de rendimento, as chamadas do técnico Bernardinho deram certo. Voltando com a concentração das duas primeiras parciais, o Rio de Janeiro abriu vantagem no placar e passou a controlar a partida. Sob o comando da central Juciely, em grande noite, o volume de jogo do time mandante sobressaiu. Sem desistir, o Minas lutou até o fim da partida. Porém, não foi dessa vez que o Rio de janeiro foi desbancado. Fechando o set em 25 a 20, mostraram sua força vencendo a partida por 3 sets a 1 e assim garantiram sua 13º final seguida de Superliga Feminina.