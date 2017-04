SESC-RJ vence o Jaó/Universo e é campeão da Superliga B Masculina (3-0)

INCIDENCIAS: FINAL DA SUPERLIGA B MASCULINA DE VÔLEI, A SER DISPUTADO NO DIA 14 DE ABRIL, NO GINÁSIO DO CLUBE HEBRAICA, NO RIO DE JANEIRO.

O SESC-RJ comemora bastante o título dentro de quadra. A equipe Carioca venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/20 e 25/23. Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor!

Mérito também para a equipe do Jaó que fez uma grande temporada!

O SESC-RJ FOI GIGANTE! CONSEGUIU O TÍTULO E O ACESSO PARA A ELITE DO VÔLEI!

SESC-RJ (2) 25 X 23 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Thiago Barth crava a bola no chão em ataque pelo meio. O SESC-RJ É CAMPEÃO!

SESC-RJ (2) 24 X 23 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Juninho ataca para fora. Ponto do Jaó

SESC-RJ (2) 24 X 22 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Bloqueio para o SESC-RJ! Match Point para o time Carioca

SESC-RJ (2) 23 X 22 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Everaldo levanta para Thiago Brath que bota no chão

SESC-RJ (2) 22 X 22 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Renan ataca bem na paralela e empata o set

SESC-RJ (2) 22 X 21 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) QUE PONTO!! PV ataca muito bem na paralela e bota a bola no chão

Pedido de Tempo! Italo para o jogo!

SESC-RJ (2) 21 X 21 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em erro de recepção e bloqueio, o SESC-RJ empata

SESC-RJ (2) 19 X 21 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) -PV acha bela diagonal

SESC-RJ (2) 18 X 21 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em bola pelo meio, Fabiano pontua para o Jaó

SESC-RJ (2) 17 X 20 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Erro de saque do SESC-RJ

SESC-RJ (2) 17 X 19 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em bola rápida pelo meio, o SESC-RJ diminui

SESC-RJ (2) 16 X 19 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Bela bola pelo meio de Alan

SESC-RJ (2) 16 X 18 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Vivaldi fica no bloqueio

SESC-RJ (2) 15 X 18 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em contra-ataque, Vivaldi pontua e abre 3 pontos de vantagem

SESC-RJ (2) 15 X 17 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Vivaldi ataca bem e pontua para o Jaó

SESC-RJ (2) 15 X 16 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ramon ataca bem e pontua

SESC-RJ (2) 15 X 15 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ponto do SESC-RJ explorando o bloqueio

SESC-RJ (2) 14 X 15 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em jogada de meio de Vivaldi e erro de recepção do SESC-RJ, o Jaó assume a liderança do placar

SESC-RJ (2) 14 X 13 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Renan fica na rede

SESC-RJ (2) 13 X 13 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV erra o saque e o Jaó empata

Pedido de Tempo! O Jaó para o jogo!

SESC-RJ (2) 13 X 12 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Com erro de saque e bloqueio funcionando o SESC-RJ assume a liderança

SESC-RJ (2) 11 X 12 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Em jogada de meio, Lucas Gil pontua

SESC-RJ (2) 11 X 11 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV ataca bem e empata o set

SESC-RJ (2) 10 X 11 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Alan erra o saque e fica na rede

SESC-RJ (2) 9 X 11 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Renan ataca e a bola desvia no bloqueio

SESC-RJ (2) 8 X 10 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Alan ataca pelo meio e pontua para o Jaó

SESC-RJ (2) 8 X 9 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ramon ataca para fora

SESC-RJ (2) 7 X 9 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV se redime e ataca explorando o bloqueio

SESC-RJ (2) 6 X 9 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV fica no bloqueio triplo

SESC-RJ (2) 6 X 8 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) Fabiano no saque, Juninho erra recepção e ponto do Jaó

Pedido de Tempo! O SESC-RJ para o jogo

SESC-RJ (2) 6 X 7 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ramon explora o bloqueio e vira o set

SESC-RJ (2) 6 X 5 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Grande Rally! Mas Juninho erra na hora de dar a largadinha. Ponto do Jaó

SESC-RJ (2) 6 X 4 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Everaldo levanta e Thiago Barth bota a bola no chão

SESC-RJ (2) 5 X 4 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ramon na paralela diminui para o Jaó

SESC-RJ (2) 4 X 2 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Thiago Barth marca pelo

SESC-RJ (2) 3 X 2 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Ramon também explora o bloqueia e pontua

SESC-RJ (2) 3 X 1 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV explora bloqueio e pontua

SESC-RJ (2) 2 X 1 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - Renan explora o bloqueio e marca o primeiro ponto do Jaó

SESC-RJ (2) 1 X 0 (0) JAÓ/ UNIVERSO (3º SET) - PV passa pelo triplo e marca o primeiro ponto do terceiro set

O SESC-RJ fica a um set de fechar o jogo e ser campeão!

SESC-RJ (1) 25 X 20 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - EM PONTO DE SAQUE O SESC-RJ FECHA O SEGUNDO SET!

SESC-RJ (1) 24 X 20 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - SET POINT para o SESC-RJ

SESC-RJ (1) 23 X 19 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Erro de recepção de Vivaldi

SESC-RJ (1) 22 X 19 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Victor Hugo pelo meio

SESC-RJ (1) 21 X 18 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - PV explora o bloqueio e pontua para o SESC-RJ

Pedido de tempo! Italo Machado para o jogo!

SESC-RJ (1) 19 X 17 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Juninho ataca na diagonal

SESC-RJ (1) 18 X 16 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Lucas Gil solta o braço para o Jaó

SESC-RJ (1) 17 X 15 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon ataca para fora

SESC-RJ (1) 16 X 15 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Thiago Barth vira o jogo para o SESC-RJ

SESC-RJ (1) 13 X 15 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon explora bloquio do SESC-RJ

SESC-RJ (1) 13 X 14 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - PV acha a diagonal

SESC-RJ (1) 12 X 14 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon explora bloqueio

SESC-RJ (1) 12 X 13 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Erro de saque do Jaó

SESC-RJ (1) 10 X 12 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ace de Juninho

SESC-RJ (1) 9 X 12 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - PV achou bela diagonal para o SESC-RJ

Pedido de Tempo! Treinador do SESC-RJ para o jogo.

SESC-RJ (1) 8 X 10 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon explora bloqueio novamente

SESC-RJ (1) 8 X 9 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon explora o bloqueio do SESC-RJ

SESC-RJ (1) 8 X 8 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon saca para fora

SESC-RJ (1) 5 X 7 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Dois erros na recepção do SESC-RJ seguidos

SESC-RJ (1) 5 X 5 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Em jogada rápida, Renan pontua para o Jaó

SESC-RJ (1) 5 X 4 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ponto de bloqueio do SESC-RJ

SESC-RJ (1) 3 X 4 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - PV fica na rede

SESC-RJ (1) 3 X 3 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ace de PV!! O oposto acertou belo saque e empata o set

SESC-RJ (1) 1 X 3 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Ramon acha bela paralela

SESC-RJ (1) 0 X 2 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Erro de ataque de Victor Hugo

SESC-RJ (1) 0 X 1 (0) JAÓ/ UNIVERSO (2º SET) - Fabiano faz ótima jogada com Alan, que abre o placar para o Jaó

SESC-RJ 25 X 15 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - SESC-RJ larga na frente nessa decisão!! Fechando o primeiro set com bastante tranquilidade.

SESC-RJ 23 X 15 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Ramon explora o bloqueio e pontua para o Jaó

SESC-RJ 22 X13 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Jogada de meio excelente. Pedro levantou para Victor Hugo

SESC-RJ 21 X 13 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Erro de ataque do SESC-RJ

SESC-RJ 20 X 12 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Jaó erra mais um saque, dessa vez Renan que ficou na rede

SESC-RJ 19 X 11 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - PV acha bela paralela

SESC-RJ 18 X 11 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - PV erra saque e fica na rede

SESC-RJ 18 X 10 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - PV acha bela diagonal

SESC-RJ 16 X 10 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Alan sacou e ficou na rede

SESC-RJ 15 X 10 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Renan acha espaço livre e só coloca a bola no chão

Pedido de Tempo! Italo Machado treinador do Jaó para o jogo

SESC-RJ 14 X 7 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Pv acha bela diagonal

SESC-RJ 13 X 7 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Saque do SESC-RJ fica na rede

SESC-RJ 11 X 5 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Erro de saque do Jaó

SESC-RJ 10 X 5 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Ramon acha bela paralela e faz belo ponto

SESC-RJ 10 X 4 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Dois pontos de Fabiano do Jaó

SESC-RJ 8 X 4 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Em erro de saque do Jaó

SESC-RJ 6 X 3 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Belo ponto do SESC-RJ! Após longo rally, conseguiu explorar o bloqueio

SESC-RJ 4 X 3 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - Ramon acha a diagonal e diminui a vantagem

SESC-RJ 4 X 2 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) Paulo Vitor acerta belo saque

SESC-RJ 1 X 1 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) Jaó empata em ponto de Allan

SESC-RJ 1 X 0 JAÓ/ UNIVERSO (1º SET) - COMEÇA O JOGO! Ponto do SESC-RJ em erro de recepção

O SESC-RJ teve campanha similar ao do adversário, mas conseguiu um ponto a mais na etapa classificatória e conquistou a vantagem de fazer a final em casa. O time carioca passou pelo Uberlândia Gabarito (MG) nas quartas, e superou o Botafogo (RJ) nas semifinais, em ambos confrontos venceu a série por 2x0.

No caminho até a decisão o Jaó/Universo, que foi o segundo colocado da fase regular, disputou 12 jogos, com apenas uma derrota. Nas quartas de final o time passou pelo rival local Alfa/Monte Cristo/Teuto (GO) vencendo a série por 2x0. E repetiu a dose na semifinal para eliminar o APAN/Barão/Blumenau (SC).

O confronto será o segundo dentro da competição entre as duas equipes. No primeiro encontro, em Goiânia (GO), o Jaó levou a melhor por 3x1 na sétima rodada na fase classificatória. Ambas as equipes disputam o campeonato pela primeira vez.

Após quatro meses de competição e 49 jogos realizados,as duas melhores campanhas se enfrentam em busca pelo título e o acesso à divisão de elite do voleibol brasileiro.

Boa Tarde, torcedor! SESC-RJ e Jaó/Universo se encontram em decisão da Superliga B no ginásio do clube Hebraica, no Rio de Janeiro. A partir das 14h10, você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, aqui na VAVEL Brasil!