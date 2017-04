Em clássico paulista, Taubaté derrota Sesi-SP e fica em situação boa na série de semifinal

Na noite deste sábado (15), o Sesi-SP recebeu o Taubaté pela segunda partida da série de semifinal. Os visitantes, saíram com a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 13/15. Com o resultado, a situação ficou complicada para o Sesi-SP, que já tinha perdido o primeiro jogo por 3 sets a 0 e agora precisa vencer fora de casa para seguir vivo na série.

A partida foi realizada no ABC Paulista, já que o Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), onde o Sesi-SP joga, não tem a capacidade mínima exigida nesta fase da competição. Mesmo assim, a torcida compareceu em grande número e o ginásio esteve lotado, com cerca de xx pessoas.

Lucarelli, ponteiro do Taubaté, fez 14 pontos na partida, se destacou e foi eleito o melhor jogador em quadra. Levando para casa o troféu VivaVôlei.

Esperando chegar pela primeira vez à final da Superliga Masculina, o Taubaté vai receber o Sesi-SP na próxima sexta-feira (21), às 21h30, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP). Em caso de vitória em casa, o time estará classificado para a grande decisão da competição.

O Jogo

No primeiro set, o Taubaté começou melhor e conseguiu abrir uma vantagem de até três pontos. A equipe da casa, não deixava os visitantes abrirem muita vantagem e faziam um set equilibrado. Mas com bom aproveito dos taubateanos, sem deixar a equipe da casa assumir à frente do placar, conseguiram fechar o set em 25/23.

A segunda parcial, começou com equilíbrio até a casa dos dez pontos. Quando a equipe da casa, assumiu a liderança do placar e conseguiu abrir boa vantagem. Estando em vantagem, a equipe da Capital jogou com sabedoria e fechou o set em 25/21.

Para o terceiro set, o Sesi-SP começou jogando melhor. Mostrando bom voleibol e contado com erros adversários, principalmente no saque. A equipe da casa conseguiu fechar o set com tranquilidade, fazendo 25/18.

No quarto, o Sesi-SP, não conseguiu manter o mesmo nível dos sets anteriores e com isso o Taubaté cresceu no jogo. Com Wallace e Lucarelli inspirados, os visitantes conseguiram abrir boa vantagem no set e acabaram vencendo por 25/19.

O tie-break foi muito disputado, com as duas equipes mostrando bastante vontade de sair com a vitória. Mas para o azar do Sesi-SP, o Taubaté esteve bem no saque, conseguiu abrir vantagem importante e com o Wallace, fechou o set em 15/13.