Monique Pavão: Crescimento e confiança no Rio de Janeiro

(Arte: Hugo Alves/VAVEL.com)

Neste domingo (23) será disputada na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, o duelo entre o time da casa que carrega o nome do estado, contra o Osasco, esta é maior rivalidade da história do vôlei feminino. E em mais uma decisão entre os velhos conhecidos a oposta Monique, empatada no quarto lugar no ranking de maiores pontuadoras pode fazer a diferença.

Com seus 358 pontos até agora ela só fica atrás de jogadoras, como Rosamaria (403), Destinee Hooker (404) e Tandara (408) na lista de maiores pontuadoras da competição, abaixo dela vem empatada com os mesmos 358, a ponteira Gabi, companheira de time. A jogadora vêm sendo a bola de segurança da levantadora Roberta nos momentos de definição e de maior pressão ao longo das partidas.

A marca alcançada além de mostrar sua importância e valor para a equipe, também valoriza o jogo coletivo do Rio de Janeiro que teve várias de suas atacantes sendo importantes em momentos diferentes, tais como: Drussyla, Anne, Régis e as duas já citadas acima para a manutenção de uma campanha que beirou a perfeição.

A oposta de 30 anos vive seu melhor momento na carreira e está em mais uma final de Superliga, como já é de praxe na posição em que joga têm seus pontos na maioria provindos do ataque, 282 e o restante sendo divido nos outros fundamentos como 31 de saque e 45 de bloqueio.

Nesta temporada ele vive sua fase protagonista e ao lado de Gabi. A oposta tem brilhado no ataque da equipe que têm um DNA bem coletivo e não baseia seu jogo apenas em jogadas para a atleta, que agora terá a oportunidade de vencer o seu primeiro título de Superliga sobre o maior rival do Rio de Janeiro e ajudar a equipe a manter a hegemonia no cenário do voleibol feminino nacional chegando ao seu 12º título, o quinto de forma consecutiva.