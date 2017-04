Parte da Rio 2016, Arena da Barra sediará final feminina da Superliga

Arte VAVEL Brasil

O legado da Rio 2016, tem arenas fechadas, disputas judiciais e total cenário de abandono com os equipamentos esportivos construídos para as Olimpíadas. No Parque Olímpico, o “Coração dos Jogos”, que foi erguido a um custo inicial de R$ 2,34 bilhões, encontra-se muito entulho e lixo acumulado, quase não tendo eventos esportivos, atualmente.

Com a maioria dos ginásios parados, a Arena da Barra, é um dos poucos que realmente está funcionando depois dos Jogos Olímpicos. O ginásio, foi construído para os Jogos Pan-americanos de 2007 e foi utilizado também para apresentações musicais, eventos esportivos como o UFC, além de ser sedes da Rio 2016, para as competições de ginástica. Este foi o primeiro local que agrupou as três modalidades da ginástica, também utilizada na Paraolimpíada para abrigar os jogos de basquete em cadeira de rodas.

A Arena deu sorte para a delegação de ginástica brasileira, que conseguiu bons resultados nos Jogos. O time brasileiro de ginástica artística chegou a final por equipes, feito grandioso para a primeira vez que o país chegou a uma Olimpíada com equipe completa. Além de ter tido uma dobradinha certamente inesquecível no solo, com Diego Hypólito e Arthur Nory, ganhando prata e bronze, respectivamente, e com o Arthur Zanetti, conquistando a medalha de prata nas argolas.

Em 2017, a empresa norte-americana Jeunesse, adquiriu os naming rights da Arena da Barra, que levava o nome HSBC Arena nos últimos anos e durante a Olimpíada, por regras do Comitê Olímpico Internacional, mudou o nome para RioArena.

O Rio de Janeiro, fazendo uma boa campanha na Superliga, teve uma longa negociação para que pudesse comandar seus últimos jogos no ginásio, para poder contar com maior número de sua torcida nas partidas decisivas. Visando que a capacidade do ginásio do Tijuca Tênis Clube, local principal de mando de quadra do Rio de Janeiro, era de somente duas mil pessoas e a Arena Barra tem uma capacidade máxima de dezoito mil pessoas.

Neste domingo (23), a final da Superliga feminina de vôlei às 10h (horário de Brasília) acontecerá no Parque Olímpico, na Arena da Barra. A decisão deste local para o jogo entre Rio de Janeiro x Osasco pertence a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).