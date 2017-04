Como uma guerreira, Tandara vive melhor momento da carreira

Arte VAVEL Brasil

Para chegar em sua 14° final de Superliga, o Osasco teve como sua principal arma ofensiva a oposta Tandara, de 28 anos, que lidera o ranking de pontos da temporada com 408.

A ''pit bull'' carinhosamente apelidada pela torcida do Osasco, deu a luz a sua filha Maria Clara em setembro de 2015, e por demorar a recuperar a forma física, acabou cortada dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

''Eu gosto bastante (do apelido de pit bull). A torcida me abraça e me empurra a todo o momento. Eu concordo que estou no meu auge. Eu estava no auge também com o Zé Roberto no Campinas. Depois fui para o Praia Clube e comecei uma Superliga muito boa, mas engravidei. Então querendo ou não dá aquela abaixada. Ano passado foi a minha volta. Este ano foi de muita superação. Peguei desde o primeiro campeonato indo até o último com o Osasco, sem lesão, me cuidando. Então acredito que esteja no meu auge e estou muito feliz por isso'', comentou.

A força de Tandara é tanta na atual temporada, que ela é a segunda atacante mais eficiente em aproveitamento na Superliga com 26,68%, ficando atrás apenas da norte-americana Destinee Hooker, que tem 27,92%. De seus 344 pontos na competição, 344 foram de ataque, 37 de bloqueio e 27 aces.

A oposta que pelo Sesi-SP na temporada 2012/2013 acabou sendo a maior pontuadora da Superliga com 417 pontos, e no ano seguinte pelo o Vôlei Amil, de Campinas, foi novamente a grande pontuadora da competição com 470 pontos.

Tandara ainda bateu outro recorde pelo Vôlei Amil contra o Praia Clube, anotando fantásticos 37 pontos, e se tornando a maior pontuadora de um jogo na história da Superliga.

Para a final contra o Rio de Janeiro, a ponteira prometeu muita luta e superação para conseguir conquistar o título.

''Fui muito bem marcada nessa temporada. O ataque é meu melhor fundamento. Eu tenho que me superar a cada jogo devido às marcações em quadra. Eu tenho que me reinventar a todo jogo. Vamos trabalhar muito pelo título. Não ganhamos nada ainda. Temos de se superar primeiro, superar os nossos desafios, superar os nossos erros principalmente para que a gente conquiste esse título.'', disse confiante a campeã olímpica em Londres.