Osasco, o maior finalista do vôlei feminino em Superligas

Arte VAVEL Brasil

Neste domingo (23), um dos maiores clássicos do voleibol brasileiro novamente decide a Superliga feminina de vôlei. Osasco e Rio de Janeiro se enfrentam em mais um decisão cercada de rivalidade e história.

E se tem algum time que pode dizer que a final está em seu sangue, esse é o Osasco. Em sua 17ª final da história, a equipe do técnico Luizomar de Moura quer quebrar a hegemonia do Rio de Janeiro, de Bernardinho, como campeã da liga feminina de voleibol 2016/17.

E para essa temporada, o time da Grande São Paulo conta com uma campanha muito sólida, principalmente nos playoffs, para abocanhar o título que não chega há um tempo. A reedição da grande final da temporada passada acontece na manhã desse domingo (23) com transmissão ao vivo em tempo real aqui na VAVEL Brasil.

Tradição na final

Antes mesmo de ser uma equipe com patrocínio da multinacional Nestlé, o time do Osasco já despontava como uma das mais fortes no cenário nacional. Com títulos nacionais, continentais e até mundial, a equipe de Osasco conseguia manter o equilíbrio no elenco mesmo com mudanças no elenco.

O time que tem Luizomar de Moura já um bom tempo como treinador, variou o elenco e em destaques. Natália, símbolo de raça e força da equipe, saiu da equipe e transferiu para o próprio Rio de Janeiro, mas equipe paulista manteve a força formando times competitivos e equilibrados.

Comandados por Camila Brait, Dani Lins, Tandara e a sérvia Malesevic, a equipe de Osasco quer dar fim a sequência carioca de títulos e acabar com essa freguesia que incomoda. Mesmo acabando com a segunda posição dentro da chave de classificação, o time paulista sobrou nos playoffs e despachou os rivais sem maiores sustos, enquanto o rival de logo mais precisou das cinco partidas para garantir a vaga na próxima fase.

A VAVEL Brasil trará cada detalhe da grande decisão com o melhor tempo real online com tudo que acontece no duelo, além das entrevistas e repercussões pós-jogo da grande decisão.