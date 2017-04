Maiores campeãs, Rio de Janeiro e Osasco decidem a Superliga pela 11ª vez

Arte VAVEL Brasil

Serão 16 títulos em quadra. Dono de 11 troféus, o Rio de Janeiro teve a melhor campanha da primeira fase e decidirá em casa. Já o Osasco usa da força de suas cinco conquistas para levar a melhor no duelo das duas principais escolas de voleibol do Brasil. Neste domingo (23), às 10h, na Arena da Barra, as equipes se enfrentam pela 11ª vez na história para decidir quem será a campeã da temporada 2016/2017 da Superliga Feminina. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

Sem dúvidas, é o maior clássico do vôlei nacional. E o Rio de Janeiro leva vantagem nos confrontos disputado de lá para cá: são 10 finais, com sete títulos. E um detalhe: sempre que a decisão foi em solo carioca, o título ficou com as donas da casa. Do outro lado, o Osasco quer quebrar o tabu para voltar a erguer o troféu conquistado pela última vez na temporada 2011/2012.

Primeiro colocado na fase classificatória, o Rio de Janeiro passou pelo Pinheiros (SP) nas quartas de final e pelo Minas (MG) nas semifinais - em eliminatória decidida no jogo 5. Atleta mais experiente desta final, a líbero Fabí, falou sobre a satisfação de fazer a decisão em casa.

"Jogar aqui no Rio é sempre especial, neste lugar onde menos de um ano atrás recebeu atletas olímpicos, tem uma energia legal. Vamos fazer uma decisão diante de um grande adversário, que é o Vôlei Nestlé, neste clássico mais que conhecido, mas que se renova a cada ano, já que a busca está cada vez mais difícil. Me sinto muito orgulhosa em poder jogar mais uma decisão", afirmou Fabi.

(Marlon Falcão/Inovafoto/CBV)

O Osasco terminou a primeira etapa da competição no segundo lugar geral e passou por Fluminense (RJ) e Praia Clube (MG) para chegar na final. Presente nas últimas decisões disputadas pela equipe paulista, a líbero Camila Brait falou sobre o período de adaptação antes da decisão.

"Cada final tem um gosto e energia diferente. Estamos muito felizes de estar em mais uma decisão e foi muito positivo termos chegado ao Rio de Janeiro três dias antes da final. Estamos nos adaptamos ao ginásio da final e pegamos mais referências da quadra, mesmo já tendo jogado aqui no segundo turno", disse Camila Brait.

(Marlon Falcão/Inovafoto/CBV)

Outro ponto de equilíbrio foram os confrontos na primeira fase: uma vitória para cada. No primeiro turno, o Rio de Janeiro venceu por 3 sets a 1, em partida disputada no Tijuca Tênis Clube. No retorno, foi a vez do Osasco vencer em São Paulo, placar de 3 sets a 2. O tira-teima acontece neste domingo, no jogo mais importante do ano.