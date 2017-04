Potência do voleibol nacional, Rio de Janeiro busca aumentar hegemonia com 12º título

Arte VAVEL Brasil

No próximo domingo (23), a equipe feminina de vôlei do Rio de Janeiro mais uma vez volta ao lugar onde se acostumou a estar nas últimas temporadas. A impressionante marca de 13 finais de Superliga consecutivas disputadas pelo time comandado por Bernardinho não deve ser algo descartado. Tudo isso é resultado de um trabalho feito a longo prazo, o Rio cada vez mais vem colhendo os frutos que plantou em anos anteriores.

Maior campeão do principal torneio de vôlei do país com 11 títulos conquistados, a escalada carioca rumo à hegemonia da competição começou no ano de 2004, quando Bernardinho assumiu a equipe - Antes disso, ainda com o nome de Paraná Vôlei Clube, o time já havia ganho dois títulos. Na primeira temporada sob a direção do treinador, o Rio chegou a finalíssima de forma invicta. Entretanto, no confronto contra o Osasco, acabou sendo derrotado na série melhor de cinco jogos e terminou com o vice-campeonato. De lá para cá, são mais 11 finais e a incrível marca de nove Superligas vencidas, sendo oito confrontos contra a equipe do Osasco.

Além do revés na temporada 2004/2005, o Rio de Janeiro acabou derrotado também nas temporadas de 2009/2010 e 2011/2012. De todas as decisões consecutivas, a única que o adversário da equipe foi diferente, ocorreu no ano passado, quando as cariocas venceram o Praia Clube e levaram seu 11º título do torneio.

Nesta temporada, com apenas uma derrota em 22 partidas na fase classificatória da Superliga 2016/2017, somando 61 pontos, o Rio avançou para os playoffs como líder isolado da competição. Pela série melhor de três nas quartas de final, duas vitórias contra a equipe do Pinheiros e classificação antecipada garantida. Em uma semifinal eletrizante, disputada em melhor de cinco jogos contra o Minas, a decisão ficou para o último jogo. Vitória da equipe carioca, em casa, após dois jogos perdidos em seus domínios e 3x2 em uma série de gigantes. A vaga na final estava assegurada.

A final de domingo reúne os dois maiores times de voleibol feminino do país. Não à toa, Rio de Janeiro e Osasco protagonizam a 11º decisão do torneio entre as equipes. Em solo carioca, o Rio busca mais um título para sua vasta galeria de troféus. Comandadas pelo multicampeão Bernardinho, as meninas querem selar mais uma conquista em cima do time paulista, para assim ampliarem a hegemonia entre os clubes do vôlei brasileiro.