A peça final: utilizada nos playoffs da Superliga, Drussyla pode ser a revelação da competição

Jovem sorridente e de poucas palavras, a ponteira Drussyla está na equipe de vôlei do Rio de Janeiro desde 2013, quando o técnico Bernardinho alçou a jogadora do time do Fluminense. Na reta final da Superliga 2016/17 o treinador apostou novamente na paraibana e a colocou no time titular.

Em algumas partidas entrava no decorrer dos sets e se tornava peça importante, virou reserva principal, até que substituiu a holandesa Anne, contratação estrangeira para temporada, desde o início do jogo e ainda foi eleita a melhor em quadra.

“Eu fiquei muito surpresa de estar entrando nas fases finais da Superliga. Eu agradeço a ele (Bernardinho) e a todo mundo pela confiança no meu trabalho. Sempre que tiver oportunidade de dar meu melhor, vou estar dando, seja comemorando, defendendo, atacando, qualquer coisa. Vou sempre tentar dar o meu melhor”, contou a jovem de 20 anos.

Talvez um trunfo ou a carta da manga do técnico Bernardinho para esta temporada, a ponteira que já tem três títulos de Superliga com o Rio de Janeiro, 2013/14, 2014/15 e 2015/16 pode buscar esta conquista com um sabor especial. Ela soube esperar chegar a hora, com grande apoio da família e uma boa bagagem de experiência no voleibol.

A camisa 17 do Rio de Janeiro, com seus 1,85m sabe que ainda tem muito potencial para crescer e amadurecer no esporte e que ainda não carrega o peso da responsabilidade. Drussyla comentou que o técnico não disse nada especial quando a colocou no primeiro jogo, apenas que ela precisava entrar e jogar. “Falou para eu ir e jogar com consciência, sou jogadora baixa, mas tenho um braço bom. É preciso não errar, não enfrentar bloqueio e ir jogando para ganhar confiança”.

Multicampeã nas categorias de base e eleita várias vezes a melhor jogadora dos campeonatos, Drussyla vem com a certeza que esta pode ser a partida mais importante na sua carreira até então e não apresenta receio para a final clássica do voleibol nacional, “Temos que treinar, estudar o Osasco. Vai ser uma partida boa, temos que treinar e ir para cima delas”, disse o talismã de Bernardinho.