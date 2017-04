Resultado Rio de Janeiro x Osasco ao vivo na final Superliga Feminina 2017 (3-2)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que acompanhou conosco a trajetória de toda a Superliga feminina. Continue prestigiando a VAVEL Brasil. Na próxima temporada tem mais! Tenham todos um bom dia, até lá!

A equipe paulista defende o bicampeonato do torneio. O Rio de Janeiro vai em busca de um título inédito, um dos poucos que faltam para o time carioca completar sua vasta galeria de troféus.

Vice-campeão, o Osasco agora aguarda o início do Mundial. Competição que o Rio de Janeiro também irá disputar.

O Rio de janeiro fechou o jogo no tie-break pelo placar 15 a 6 e conquistou seu 12º título da Superliga feminina de vôlei. Parabéns ao time carioca, maior campeão do torneio!

5º set PONTO DO RIO DE JANEIRO! ACABOU! O RIO É O CAMPEÃO DA SUPERLIGA FEMININA 2016/2017!

5º set No saque de Drussyla ponto do jogo para o Rio! 14 a 6.

5º set Dani Lins na bola de segunda, ponto do Osasco. 13 a 6.

5º set Ace de Roberta! Ponto do Rio! 13 a 5.

5º set Erro de Drussyla, ponto de Osasco, 11 a 5.

5º set Saque para fora de Juciely, 11 a 4.

5º set Bloqueio do Rio. Mais um ponto! 11 a 3.

5º set Ataque de Bjelica fica no bloqueio duplo do Rio! Osasco pede tempo. No placar, 10 a 3.

5º set Ponto do Rio! 9 a 3.

5º set Toque na antena do bloqueio, ponto do Osasco, 8 a 3.

5º set Mais um ponto do Rio! Sobra no tie-break a equipe carioca, 8 a 2.

5º set Juciely explora o bloqueio, ponto do Rio. Tá demais a central! 7 a 2.

5º set Toque na rede do Rio, ponto do Osasco. 6 a 2.

5º set Ataque de juciely, o Rio de Janeiro abre ótima vantagem em um set mais curto. 6 a 1.

5º set Ataque para fora de Tandara, ponto do Rio. 5 a 1.

5º set Juciely coloca no chão! Vantagem do Rio no tie-break. Para o jogo o Osasco. No placar, 4 a 1.

5º set Bloqueio de Gabi para o Rio. No placar, 3 a 1.

5º set Paula empata o tie-break, 1 a 1.

5º set Rio começa na frente no ponto de Gabi, 1 a 0.

COMEÇA O QUINTO SET!

Rio de Janeiro 2x2 Osasco, tá tudo igual! Quem será o campeão da Superliga feminina? Em instantes começa o quinto e decisivo set.

4º set No ataque de Gabi o Osasco fecha a parcial em 18 a 25. Teremos tie-break na decisão!

4º set Ace de Drussyla! 18 a 24.

4º set Ponto de Gabi para o Osasco! É o set point da equipe, 16 a 24.

4º set Explorando o bloqueio o Rio marca. 16 a 22.

4º set Saque de juciely para fora, ponto de Osasco, 15 a 21.

4º set Cai a bola do Rio! No placar, 15 a 20.

4º set Ponto de Osasco! 14 a 20.

4º set Bola dentro! Ponto para o Rio. Luis Omar pede tempo. No placar, 14 a 19.

4º set Reação do Rio na parcial, 13 a 19.

4º set Tandara erra o ataque, ponto do Rio, 12 a 19.

4º set Ponto de Ana para o Rio de janeiro, 11 a 19.

4º set Toque na rede do Rio, ponto de Osasco, 10 a 19.

4º set Erra no ataque o Osasco, ponto do Rio. 10 a 18.

4º set Erro na recepção de Ana, ponto do Osasco. No placar, 9 a 18.

4º set Ponto de Tandara para o Osasco, 9 a 17.

4º set Bola para fora de Gabi, Osasco encaminha a vitória na parcial. No placar, 9 a 16.

4º set Drussyla não passa pelo bloqueio, ponto do Osasco, 9 a 15.

4º set Ponto de bloqueio de Osasco! 9 a 14.

4º set Bloqueio de Gabi, ponto do Rio. 9 a 13.

4º set Toque na rede do Osasco, ponto do Rio. 8 a 13.

4º set Osasco sobra no meio da parcial, mais um ponto. Bernardinho pede tempo. No placar, 7 a 12.L

4º set Ponto de ataque do Osasco, time paulista abre vantagem no marcador, 7 a 10.

4º set Erro de saque de Drussyla, ponto de Osasco, 7 a 9.

4º set Ponto do Rio, time carioca encosta na parcial. Luis Omar pede tempo. No placar, 7 a 8.

4º set Ponto de saque de Drussyla para o Rio 6 a 8.

4º set Erro de Gabi, ponto de Osasco, que abre vantagem no placar. Bernardinho para o jogo. 4 a 8.

4º set No corredor Drussyla marca para o Rio, 4 a 6.

4º set Erro de saque de Tandara, 3 a 5.

4º set Toque na rede de Drussyla, ponto de Osasco. 2 a 5.

4º set Bela defesa de gabi, ponto do Osasco, 2 a 3.

4º set Drussyla empata o placar, 2 a 2.

4º set Monique erra o saque, ponto do Osasco, 1 a 2.

4º set Monique coloca no chão e empata a parcial, 1 a 1.

4º set Tandara explora o bloqueio e marca o primeiro ponto do set, 0 a 1.

COMEÇA O QUARTO SET!

3º set Na bola de cheque de Monique o Rio vence a parcial por 25 a 22 e volta a ficar na frente do placar na decisão!

3º set Ponto do set para o Rio no bloqueio de Monique, 24 a 22.

3º set Bola dentro de Mallesevic para o Rio, 23 a 22.

3º set Ponto de Bjelica! Empata o placar o Osasco, 22 a 22.

3º set Bjelica para Drussyla no bloqueio, ponto do Osasco. 22 a 21.

3º set Ponto de Monique, Rio abre vantagem em momento importante, 22 a 20.

3º set Saque para fora de Tandara, ponto para o Rio. 21 a 19.

3º set Bola dentro de Juciely, ponto do Rio. 20 a 17.

3º set Bloqueio do Rio! Osasco para a partida. No placar, 19 a 17.

3º set Reação do Rio! Ponto de Drussyla. 18 a 17.

3º set Juciely enche a mão, Camila Brait tenta defender mas o ponto é do Rio. 16 a 17.

3º set Osasco pontua novamente e abre vantagem em momento importante do Set. Bernardinho para o jogo. No placar, 15 a 17.

3º set Lindo ataque de Tandara, Osasco na frente. 15 a 16.

3º set Ponto do Osasco num belo rally, equilíbrio grande na partida. 15 a 15

3º set Tandara erra o ataque, ponto do Rio. 15 a 14.

3º set Erro do Rio, no placar 14 a 14.

3º set Gabi bota no chão, ponto do Rio. 14 a 12.

3º set Ponto de Tandara para Osasco. No placar, 13 a 12.

3º set Bloqueio de Nati para Monique, ponto do Osasco. 12 a 11.

3º set Gabi bota no chão para o Osasco, 12 a 10.

3º set Erra Dani Lins, ponto do Rio. 11 a 8.

3º set Drussyla coloca no chão! 10 a 8.

3º set Lindo ataque de Juciely, Rio na frente, 9 a 8.

3º set Empata o jogo o Osasco, pede tempo Bernardinho, 8 a 8.

3º set Ponto de Tandara! Osasco encosta, 8 a 7.

3º set Bia bota no chão para o Osasco, 8 a 6.

3º set Dois toques do Osasco, ponto do Rio. Luis Omar pede tempo. No placar, 8 a 5.

3º set Lindo ataque de Drussyla, Rio na frente, 6 a 5.

3º set Paula explora o bloqueio do Rio, ponto de Osasco. 4 a 5.

3º set Paula solta o braço! ponto de Osasco. 3 a 4.

3º set Ponto da Gabi do Osasco, empata o jogo o time paulista, 3 a 3.

3º set Ace de Carol! Ponto para o Rio, 3 a 1.

3º set Grande rally acaba com o ataque para fora de Tandara, 1 a 1.

3º set No erro de recepção de Gabi, primeiro ponto do Osasco no set, 0x1.

COMEÇA O TERCEIRO SET!

2º set Tandara coloca no chão e empata a decisão! 22 a 25 para o Osasco no segundo set!

2º set Drussyla fica no bloqueio de Nati, ponto do ser para o Osasco, 22 a 24

2º set ponto de Gabi para o Osasco, 22 a 22.

2º set Bola para fora de Bjelica, Rio passa a frente e Osasco para o jogo. No placar, 22 a 21.

2º set Tandara passa pelo bloqueio duplo, 21 a 21.

2º set Gabi na diagonal coloca no chão! Ponto do Rio. 20 a 20.

2º set Erro de saque de Tandara, 19 a 19.

2º set Tandara para no bloqueio de Carol! Ponto do Rio, 18 a 18.

2º set Bola pelo meio para fora de Carol, ponto do Osasco, 17 a 18.

2º set Fim de set muito equilibrado até aqui, no placar 17 a 17.

2º set Dani lins passa pelo bloqueio, ponto do Osasco. 16 a 16.

2º set Ataque inteligente de Roberta pelo meio, no placar 15 a 15.

2º set Erro de ataque de Drussyla, Osaco em vantagem. 14 a 15.

2º set Erro de saque de Tandara, 14 a 13.

2º set O bloqueio de Tandara para Monique, empata a partida a equipe, 12 a 12.

2º set Bloqueio de Osasco, paulistas encostam no placar e Bernardinho pede tempo, 12 a 11.

2º set Contra ataque para fora, ponto de Osasco, 12 a 10.

2º set Monique enche a mão e pontua para o Rio, 12 a 8.

2º set Saque para fora de Carol, ponto de Osasco. 11 a 8.

2º set Ataque de Bjelica fica no bloqueio de Monique, 10 a 6.

2º set Monique passa pelo bloqueio duplo, ponto do Rio. 8 a 6.

2º set Bjelica empata o placar! 6 a 6.

2º set Erro de Roberta, ponto de Osasco, 6 a 5.

2º set Bola para fora de Tandara, ponto do Rio. 6 a 4.

2º set Ataque de Drussyla, ponto do Rio. 5 a 3.

2º set Linda bola de Dani Lins para Bia, ponto do Osasco, 3 a 2.

2º set Rio de janeiro novamente começa na frente, 2 a 1.

COMEÇA O SEGUNDO SET!

1º set No bloqueio de Juciely o Rio de Janeiro fecha a parcial e sai na frente na decisão! 25 a 19.

1º set Ponto do Set para o Rio, 24 a 19!

1º set Gabi fica no bloqueio triplo, ponto de Osasco, 20 a 18.

1º set Tandara encara o bloqueio triplo pelo meio e coloca no chão, 19 a 17

1º set Ponto de Bia para o Osasco, 19 a 16.

1º set Drussyla explora o bloqueio e abre boa vantagem para o Rio, 19 a 15.

1º set Três pontos seguidos do Rio de Janeiro, equipe carioca na frente novamente. 18 a 15.

1º set Tandara vai sobrando! Ponto de saque para o Osasco que vira o placar, 14 a 15.

1º set Monique também chega ao quarto ponto, Rio na frente. 13 a 12.

1º set Tandara chega ao seu quarto ponto na partida, 12 a 12.

1º set Tandara empata a partida! 11 a 11.

1º set Osasco força o jogo em Drussyla e encosta no placar. Bernardinho para o jogo. 11 a 10.

1º set Bom ataque de Bjelica, ponto do Osasco. 11 a 9.

1º set Linda defesa de Fabi no ponto do Rio, 10 a 5.

1º set Drussyla para no bloqueio de Bia! 8 a 5.

1º set Dois erros seguidos do Rio, ponto para o Osasco, 7 a 4.

1º set Monique coloca no chão! Rio força o saque no começo de partida. 7 a 2.

1º set Técnico do Osasco pede tempo, no placar 5 a 1.

1º set Drussyla enche a mão e abre boa vantagem para o Rio no placar, 5 a 1.

1º set Dani Lins marca o primeiro ponto do Osasco, 2 a 1.

1º set O Rio de janeiro marca seus primeiros dois pontos com a ponteira Gabi, 2 a 0.

COMEÇA A DECISÃO!

Escalação do Osasco: Dani Lins, Nati, Malesevic, Tandara, Bia e Bjelica; Líbero: Camila Brait

Escalação do Rio de janeiro: Roberta, Juciely, Gabi, Drussyla, Carol e Monique; Líbero: Fabi

Troféus em quadra. Quem será que leva o título da Superliga? Rio ou Osasco? Vem conferir com a VAVEL Brasil!

Rio de Janeiro x Osasco. Vai começar! Acompanhe tudo da final pela VAVEL Brasil.

A cantora Giovana Galdino, de apenas 9 anos, participa de uma introdução do Hino nacional brasileiro. Com as jogadoras perfiladas em quadra, a revelação mirim canta o hino misturado ao som do samba.

Faltam apenas 10 minutos para o jogão! São 16 títulos em quadra! Hoje tem DECISÃO da Superliga feminina. Hoje tem Rio de janeiro x Osasco.

Com 12 equipes participantes da competição, a Superliga feminina 2016/2017 chega ao fim de sua 23º edição. Segundo a CBV, cerca de 184.516 pessoas estiveram presentes nos ginásios que receberam as partidas, o que marca um aumento de público no vôlei brasileiro.

O time do Praia Clube está presente na decisão. A equipe mineira terminou a competição em terceiro lugar e será premiada com as medalhas e o troféu na cerimônia após a partida.

As duas equipes aquecem em quadra.

Do lado de fora da Jeunesse Arena há muita movimentação e uma grande fila para a entrada. Tem casa cheia hoje! Faltam 30 minutos para o início do jogo, daqui a pouco tem Rio de Janeiro x Osasco na decisão da Superliga!

FIQUE DE OLHO: Tandara. Maior pontuadora da Superliga, a oposta do Osasco se tornou peça fundamental do time na caminhada até a decisão.

FIQUE DE OLHO: Gabi. A ponteira vive uma grande fase e foi um dos destaques da Superliga atuando pelo time carioca.

Maior vencedor do torneio com 11 títulos conquistados, o Rio de janeiro busca ampliar a hegemonia conquistando seu 12º troféu na 13º final consecutiva da equipe. Segundo maior ganhador com cinco títulos, o Osasco almeja surpreender o Rio em casa para voltar a sentir o gosto de vencer a competição mais importante do vôlei nacional, e assim assegurar o sexto caneco.

Não é apenas em decisões da Superliga que o Rio de Janeiro leva vantagem em cima do Osasco. No confronto geral entre as duas equipes, as cariocas possuem 47 vitórias contra 35 do time paulista.

Pela série da semifinal melhor de cinco jogos contra o Praia Clube, mais uma conquista de forma antecipada. Na primeira partida em casa, vitória das paulistas por 3 sets a 1 (25/27, 25/17, 25/12 e 25/13). Jogando em Uberlândia, nova vitória, dessa vez por 3 sets a 0 (19/25, 22/25 e 22/25). Na volta para São Paulo, outra partida vencida pelo placar de 3 sets a 1, (25/18, 23/25, 26/24 e 25/11) e assim o Osasco certificou a vaga incontestável para a decisão.

O Caminho do Osasco foi um pouco mais tranquilo. Segundo colocado na fase de classificação, com 17 vitórias em 22 jogos e 51 pontos somados, a equipe paulista encarou o Fluminense pela série de três partidas das quartas de final. No primeiro jogo, atuando em São Paulo, vitória por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/14). Pelo jogo da volta, no Rio, nova vitória das paulistas pelo placar 3 sets a 0, (20/25, 14/25 e 13/25) que antecipadamente asseguraram um lugar na semifinal.

Rio de Janeiro x Osasco AO VIVO

Não acabou por aí, o quarto jogo prometia mais. Em Belo Horizonte, o Rio de Janeiro devolveu a derrota fora de casa e impediu que o Minas fechasse a série vencendo por 3 set a 1 (12/25, 18/25, 29/27 e 23/25). Com a série empatada, a decisão ficou para o último e quinto jogo. Em solo carioca, o time do Rio de Janeiro tinha a oportunidade de se redimir, foi o que aconteceu. Vaga na final conquistada após nova vitória pelo placar de 3 sets a 1 (25/15, 26/24, 21/25 e 25/20) e o fechamento de um confronto incrível.

Na semifinal, O Rio enfrentou a equipe do Minas, em um playoff melhor de cinco jogos. Uma das séries mais espetaculares dos últimos tempos terminou com classificação carioca no último jogo. A equipe estreou fora de casa vencendo por 3 sets a 0 (20/25, 19/25, 18/25). Na segunda partida, empate das mineiras em terras cariocas, tendo vencido pelo placar 3 sets a 1 (22/25, 21/25, 25/21 e 19/25). Com o terceiro duelo novamente na cidade maravilhosa, virada do Minas na série após a vitória no tie-break por 3 sets a 2 (21/25, 25/13, 25/21, 23/25 e 8/15).

O Rio de Janeiro chega a decisão para tentar ampliar sua hegemonia após um grande desempenho no campeonato. A equipe carioca perdeu apenas um jogo na fase classificatória. Líder isolado com 22 vitórias e 61 pontos ganhos, encarou o último colocado na primeira fase, Pinheiros, pelos playoffs em melhor de três jogos das quartas de final. Após duas vitórias, a primeira fora de casa por 3 sets a 1 (21/25, 20/25, 25/16 e 23/25) e a segunda pelo placar de 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/22) em casa, classificação antecipada garantida para as semifinais.

Mais uma vez Rio de janeiro e Osasco decidem a principal competição de Voleibol do país. Nenhum outro esporte tem um domínio tão grande de duas equipes como o Vôlei feminino brasileiro. A Superliga encerra sua 23º edição do torneio e essa será a 11º decisão entre as equipes. As cariocas levam larga vantagem com sete títulos contra apenas três do adversário.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Rio de Janeiro x Osasco ao vivo. Vale o título da Superliga Feminina 2016/2017. o jogo acontece neste domingo (23), às 10h, no ginásio Jeunesse Arena.